Amerika je ostala bez nje: 17-godišnje čudo iz New Yorka odabralo Hrvatsku i odmah zapalilo parket

Olivia Vukoša, 17-godišnja hrvatska košarkašica bila je najugodnije iznenađenje utakmice između Hrvatske i Grčke (98:73) u kvalifikacijama za odlazak na europsko prvenstvo. Odigrala je 22 minute, postigla 17 koševa imala šest skokova, dvije asistencije i čak četiri ukradene lopte. Bio je to njezin prvi nastup za seniorsku reprezentaciju.

- Ovo mi je bila prva utakmica za seniorsku reprezentaciju, ali cure su me već nakon nekoliko dana prihvatile i učinile da se osjećam dobrodošlo. Znala sam da one čuvaju leđa meni, kao i ja njima i to sam pokušala pokazati na terenu.

Priznaje kako je mala doza treme ipak postojala.

- Iskreno, nervozu sam više osjetila ujutro nego neposredno prije utakmice. Čim smo krenule sa zagrijavanjem, sve je bilo u redu.

Unatoč tome što je igrala protiv iskusnijih i fizički snažnijih suparnica, mlada hrvatska reprezentativka dobro se snašla.

- To nije ništa što već nisam vidjela, ali je uvijek izazov jer su gotovo sve igračice starije i fizički jače od mene. Mislim da sam se ipak dobro snašla. Najvažnije je zadržati ovaj momentum, nastaviti igrati čvrsto i ostaviti sve na terenu. Imamo još dvije utakmice zajedno prije nego što se vratim u SAD, tako da želim dati sve od sebe.

Osvrnula se i na sljedeće protivnice u kvalifikacijama.

- Danska igra jako brzu košarku, ali i mi smo danas pokazale da možemo igrati brzo i dobro dijeliti loptu. Kada se lopta brzo kreće, obranu protivnika stavljamo u probleme i to radimo jako dobro. Vjerujem da ćemo biti spremne.

Nakon reprezentativnih obveza Olivia se vraća se u SAD gdje je najesen čeka novo poglavlje karijere na prestižnom sveučilištu UConn.

- Jako sam uzbuđena zbog toga. Imala sam već priliku upoznati Niku Mühl dok je bila na UConnu, a ovdje smo mama i ja mogle s njom razgovarati i dobiti puno korisnih savjeta prije nego što krenem tamo.

Na pitanje o velikim planovima u karijeri, Vukoša nije skrivala ambicije.

Naravno, cilj mi je jednog dana igrati u WNBA ligi. A za hrvatsku reprezentaciju uvijek ću se vraćati igrati kad god budem mogla – zaključila jež

Iako odrasla u New Yorku, Olivia je uvijek bila čvrsto vezana za Hrvatsku. Njezina obitelj potječe iz Dalmacije, otac Damir iz Crnog kraj Zadra, a majka Jenny iz Primoštena. Kako je sama jednom ispričala, velika želja njezinog djeda Krste i oca bila je da ona i njezine tri sestre imaju hrvatsko državljanstvo jer je "to ipak naša zemlja". Ta obiteljska veza presudila je kada se našla pred izborom karijere: moćna američka reprezentacija ili kockasti dres. Dileme, zapravo, nije bilo.

- Odabrala sam hrvatsku reprezentaciju umjesto američke jer sam željela predstavljati povijest svoje obitelji. Cijela moja obitelj s obje strane je iz Hrvatske i to im jako puno znači. Kada dođem kući pa me o tome pitaju i pričaju mi, stvarno se vidi koliko su ponosni na sve ovo što radim – rekla je Olivia.

Paralelno s ispisivanjem povijesti u hrvatskom dresu, Vukoša gradi status legende na američkoj srednjoškolskoj sceni. Pohađa prestižnu školu Christ the King u New Yorku, poznatu po stvaranju vrhunskih sportaša. U svojoj juniorskoj sezoni bilježila je prosjeke od kojih zastaje dah: 19.4 poena, 17.9 skokova, 5.5 blokada i 3.8 asistencija po utakmici. Ta dominacija donijela joj je titulu najbolje igračice države New York a ESPN ju je rangirao kao treću najbolju igračicu u njezinoj generaciji (klasa 2026.) u cijeloj Americi. Svi najprestižniji sveučilišni programi borili su se za nju, a ona je odabrala UConn, najtrofejniji ženski košarkaški program u povijesti.

Njezina reprezentativna karijera priča je za sebe. Prije nego što je šokirala košarkaški svijet na U-20 prvenstvu, dominirala je i u mlađim uzrastima. Na FIBA U-16 Europskom prvenstvu 2023. imala je prosjek od 22.6 poena i 17.1 skoka. Godinu kasnije, na U-17 Svjetskom prvenstvu u Meksiku, ispisala je povijest. U utakmici protiv Kineskog Tajpeha ostvarila je učinak od 31 poena, 24 skoka i šest blokada, što joj je donijelo indeks korisnosti 50, apsolutni rekord u povijesti natjecanja. Na kraju turnira proglašena je najboljom obrambenom igračicom svijeta. U srpnju prošle godine vodila je hrvatsku U-20 reprezentaciju, sastavljenu od djevojaka i do četiri godine starijih, do povratka u A diviziju. U odlučujućoj utakmici za broncu protiv Bugarske, u samo 23 minute na parketu upisala je nevjerojatnih 35 poena i 22 skoka, statistiku kakva se rijetko viđa i u seniorskoj konkurenciji. Nije dugo trebalo da joj na društvenim mrežama nadjenu nadimak "ženski Dražen"

Američki mediji su joj, zbog jedinstvene kombinacije visine (194 cm), pokretljivosti i vještine, dali nadimak "jednorog", termin rezerviran za igrače koji mogu sve. Ona nije samo dominantna pod košem; sposobna je voditi loptu, trčati kontranapade i pogađati trice.

- Ja sam svestrana igračica. Ako treba, mogu vas slomiti snagom pod košem. A ako moram, mogu stati bilo gdje iza linije za tri poena i pogoditi - samouvjereno kaže Vukoša, čiji je igrački uzor Breanna Stewart.