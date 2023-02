VIDEO Navijač napao srpskog vratara: Upao na teren i udario ga šakom, ubrzo je požalio

Sevilla je u večeras u Eindhovenu u uzvratnom susretu Europske lige izgubila od PSV-a sa 0-2, ali je u prvom susretu slavila sa 3-0 i prošla dalje. PSV je poveo u 77. minuti golom Luuka de Jonga, a u četvrtoj minuti nadoknade Fabio Silva je povećao prednost domaćina, no za više nije bilo vremena. Ivan Rakitić je za Sevillu igrao cijeli susret.

A utakmicu je obilježio i jedan incident u samoj sudačkoj nadoknadi. Igrala se 92. minuta kada je jedan navijač upao na teren i napao srpskog reprezentativca i vratara Seville Marka Dmitrovića (31). Udario ga je, ali golman je uzvratio i oborio na teren. Držao ga je dok nisu došli zaštitari, koji su ga iznijeli s travnjaka.

Incident pogledajte u nastavku.

At full time of Sevilla eliminating PSV from the Europa League, a fan ran on to the field to attack Sevilla keeper Marko Dmitrović.



Dmitrović pinned him down until security took him away 🍿pic.twitter.com/MhN5cFmTwf