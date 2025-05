VIDEO Munjevita reakcija snaga reda spriječila gadnu situaciju u Koprivnici, moglo je biti svega...

Kako su oba trenera kazala, prvo poluvrijeme finala Kupa je završeno. Slaven Belupo i Rijeka su u Koprivnici odigrali neodlučeno 1:1 i odluka o osvajaču domaćeg kupa past će na Rujevici 29. svibnja. Rijeku je u vodstvo doveo Toni Fruk u 25. minuti, a konačan omjer postavio je Antonio Bosec u 69. minuti. Zanimljivo, to je Bosecu tek drugi pogodak za Slaven Belupo otkako je prije četiri godine stigao u Koprivnicu iz Intera.

- Mislim da smo ušli malo nervozno, ali sve u svemu, bilo je u redu. Ni oni nisu imali puno prilika, zabili su iz prvog udarca. Nismo dobro izgledali u izlasku prema naprijed, ali smo se u drugom dijelu sabrali. Na kraju smo izvukli remi i idemo dalje. Bili smo nervozni, imamo tri-četiri igrača koji su igrali ozbiljnije utakmice, a u drugom dijelu je pao taj početni pritisak, pa smo izgledali bolje. Pogodak nije mogao doći u boljem trenutku, sretan sam. U iduća dva tjedna igramo tri utakmice, bit će napeto i teško. Moramo stisnuti, pokušati izboriti Europu i osvojiti Kup - rekao je Antonio Bosec.

Susret je komentirao i Rijekin strijelac Toni Fruk:

- Mislim da smo se nesvjesno povukli nakon primljenog pogotka. Dobar dio utakmice bili smo bolja momčad, a na kraju smo ostali razočarani. Ipak, rezultat je i dalje aktivan i vjerujemo da ćemo na Rujevici doći do pobjede. Šteta što moj pogodak nije više značio, ali nadam se da ću zabiti još koji. Čeka nas težak raspored – Hajduk, pa dva puta Slaven Belupo. Sada moramo pokazati da smo zasluženo u finalu i da idemo po oba trofeja.

Mario Kovačević, trener Slavena Belupa, uvjeren je da njegova momčad u uzvratu ima šanse iznenaditi Rijeku.

- Cijelo prvo poluvrijeme djelovali smo nesigurno, nismo uspjeli uspostaviti pritisak i nismo se mogli povezati u pas-igri. Rijeka je zasluženo povela. U nastavku smo uveli življe i brže igrače, drugo poluvrijeme bilo je potpuno drugačije. Htjeli smo steći prednost pred uzvrat na Rujevici, ali tamo će se vidjeti tko je bolji. Imamo dosta neiskustva, zato smo pokušali ući sigurnije u utakmicu. Šteta tog prvog dijela – da smo tada bili bolji, vjerujem da bismo pobijedili. Rujevica će donijeti otvorenu utakmicu, nemamo što izgubiti. Ideja je bila pritisnuti Rijeku, ali nisam zadovoljan kako smo to radili u prvom dijelu. U nastavku smo pokazali da možemo stisnuti i to me veseli. Vjerujem da smo se podigli nakon prošlog poraza. Što očekujem na Rujevici? Rijeka je doma uvijek favorit, ali nama je sada lakše nakon prve utakmice. Imam rješenja, imam brze igrače i možemo stvoriti situacije u kojima možemo iznenaditi Rijeku. Dat ćemo sve od sebe da donesemo pehar - kazao je Kovačević.

Rijeka je i dalje u borbi za oba domaća trofeja. A ovog vikenda u Splitu ih protiv Hajduka čeka vjerojatno utakmica odluke u borbi za naslov prvaka. O srazu u Koprivnici Radomir Đalović kazao je:

- Mislim da smo prvo poluvrijeme stajali kako treba. Bili smo opasni preko Fruka, a Belupo nam nije stvorio nijednu ozbiljnu priliku. Nažalost, morali smo mijenjati Rukavinu, a umjesto njega ušao je Menalo. Nismo uspjeli riješiti utakmicu kad smo mogli, radili smo izmjene, a oni su izjednačili. Bili smo bliže pobjedi i nadam se da ćemo na Rujevici biti još bolji. Na otvaranju drugog poluvremena imali smo dobre situacije. Nesvjesno se povučeš, to se dogodi, ali sve u svemu – rezultat je aktivan. Selimo se na Rujevicu i napravit ćemo sve da osvojimo Kup. Vidjeli ste da su Belupovi igrači bili svježiji jer su prošli vikend odmarali. Vidjet ćemo tko će moći igrati i gdje će nas to odvesti. Do kraja nema prostora za poraze. Čestitam svojim igračima – oni su najzaslužniji za sve, oni odlučuju o sebi. Velik je uspjeh imati aktivan rezultat pred uzvrat na Rujevici i vjerujem da ćemo imati snage izdržati do kraja. Sad čekamo Slaven Belupo, a za prvenstvo ćemo vidjeti tko će biti spreman za Poljud...

Na samom kraju susreta, brzom intervencijom interventne policije spriječen je huliganski ispad kada je srušena zaštitna ograda ispred sektora s gostujućim navijačima. Srećom, sve je brzo završeno bez ozbiljnijih posljedica.

Krajem svibnja, dakle, znat ćemo konačno koje će momčadi izboriti plasman u Europu. Slaven Belupo u Europu može i ako ne osvoji Kup, ali ako bude četvrti na kraju sezone. To bi u praksi značilo da je Rijeka na temelju Kupa osigurala Europsku ligu, a četvrtoplasirana momčad tada bi dobila mjesto u Konferencijskoj ligi s još jednom iz vodećeg trolista (Rijeka - Dinamo - Hajduk). Osvoji li Rijeka oba domaća trofeja, tada će drugoplasirani ići u Europsku ligu, a treći i četvrti u drugo pretkolo Konferencijske lige.