VIDEO Tomašević na Trnjanskim kresovima: 'Nikome to nije smetalo, Grad Zagreb bio je pokrovitelj...'

"Smatram da treba slaviti dan kada je srušen režim koji je sustavno u konc logorima ubijao muškarce, žene i djecu zbog druge rase i nacionalnosti i u tom smislu meni je sasvim jasno da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno navedeno da se državnost hrvatske provlači i kroz odluke ZAVNOH-a i to nikom do sada nije bilo sporno", poručio je Tomislav Tomašević. "Što se tiče Trnjanskih kresova, oni su bili obnovljeni kao tradicija prije 12 godina, znači 7 godina prije nego što sam postao gradonačelnik. Godinama nije bilo nikakvih protuprosvjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sada unatrag nekoliko godina smeta."

Komentirao je i Thompsonovo pjevanje na Hodu za život. "Što se tiče zabrane, nju je najefektivnije implementirati u prostorima koje su u vlasništvu Grada Zagreba. Kada je riječ o javnim površinama, meni je nevjerojatno da su organizatori lažirali popis izvođača", naveo je. "Grad Zagreb ne daje dozvolu za Hod za život, nego to radi policija. Tako da će Hoda za život biti, a vidjet ćemo što će biti s dozvolama koje se tiču Grada Zagreba", dodao je. Tomašević je upitan je li za njega Josip Broz Tito heroj ili zločina."Tito je bio osoba koja je vodila antifašističku borbu, ali nemam problem reći da je činjenica da je nakon borbi bilo zločina za koje nema opravdanja", rekao je te dodao da osuđuje te zločine.

Uskoro opširnije...