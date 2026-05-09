#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Komentari
STIGAO NA MANIFESTACIJU

VIDEO Tomašević na Trnjanskim kresovima: 'Nikome to nije smetalo, Grad Zagreb bio je pokrovitelj...'

Zagreb: Tomislav Tomasevic stigao na Trnjanske kresove
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Autori: Hrvoje Zovko, Večernji.hr
09.05.2026.
u 19:01

Na pitanje da li je za njega Tito zločinac, Tomašević je odgovorio kako je Tito vodio antifašističku borbu, ali da nema problem reći kako osuđuje zločine koje je njegov režim učinio nakon rata

"Smatram da treba slaviti dan kada je srušen režim koji je sustavno u konc logorima ubijao muškarce, žene i djecu zbog druge rase i nacionalnosti i u tom smislu meni je sasvim jasno da je u Ustavu Republike Hrvatske jasno navedeno da se državnost hrvatske provlači i kroz odluke ZAVNOH-a i to nikom do sada nije bilo sporno", poručio je Tomislav Tomašević. "Što se tiče Trnjanskih kresova, oni su bili obnovljeni kao tradicija prije 12 godina, znači 7 godina prije nego što sam postao gradonačelnik. Godinama nije bilo nikakvih protuprosvjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sada unatrag nekoliko godina smeta."

Komentirao je i Thompsonovo pjevanje na Hodu za život. "Što se tiče zabrane, nju je najefektivnije implementirati u prostorima koje su u vlasništvu Grada Zagreba. Kada je riječ o javnim površinama, meni je nevjerojatno da su organizatori lažirali popis izvođača", naveo je. "Grad Zagreb ne daje dozvolu za Hod za život, nego to radi policija. Tako da će Hoda za život biti, a vidjet ćemo što će biti s dozvolama koje se tiču Grada Zagreba", dodao je. Tomašević je upitan je li za njega Josip Broz Tito heroj ili zločina."Tito je bio osoba koja je vodila antifašističku borbu, ali nemam problem reći da je činjenica da je nakon borbi bilo zločina za koje nema opravdanja", rekao je te dodao da osuđuje te zločine.

trnjanski kresovi Tomislav Tomašević

Komentara 15

Avatar Nikola Šubić Zrinski
Nikola Šubić Zrinski
18:54 09.05.2026.

Zanimljivo, na tkz. Trnjanskim kresovima ili Hodu za smrt, na kojem se navodno slavi oslobođenje glavnog grada Hrvatske nema ni jedne hrvatske zastave. Zašto? Možda zato jer je to jugo dernek usred Zagreba.

ejStef
18:50 09.05.2026.

Malo propagande i pranja mozga od strane gradonačelnika. Sada čekamo primanje nove generacije pionira i pjevanje partizanskih pjesama uz krijesove. Možda dođu djeca ekipe prepričavati dogodovštine roditelja, što su radili poslije '45...

pacijent
18:50 09.05.2026.

Hrvatska je protiv crvene petokrake izborila pobjedu i ostvarila samostalnost zasto je ovi ponovo namecu?

FOTO/VIDEO Zapaljeni Trnjanski kresovi. Policija razdvaja prosvjednike i antifašiste, više osoba privedeno

Trnjanski kresovi tradicionalno se održavaju kao obilježavanje oslobođenja Zagreba 1945. godine. Manifestacija je prvi put pokrenuta 1978., održavala se do 1989., a obnovljena je 2015. godine. Posljednjih godina oko nje se lome politička koplja. Prošlogodišnje izdanje obilježili su i prosvjedi na kojima su sudjelovali pojedini desni političari, među njima i Igor Peternel, koji je i ove godine među najglasnijim kritičarima manifestacije.

'eutanazija' svakoga kritičkog mišljenja u HDZ-u

Plenković kao mitsko biće s 19 ruku. Tvrditi da premijer odlučuje o svemu alibi je onima koji čuvaju svoju fotelju

Stranka se prilagodila volji šefa, koji se ispočetka u HDZ-u doživljavao kao "strano tijelo", netko tko ne pripada istinski HDZ-ovu svjetonazoru, iako je jasno da je HDZ-ov svjetonazor vrlo širok pojam. Jer, kako bi uopće bilo moguće pod zajednički svjetonazorski nazivnik svesti Franju Tuđmana, Jadranku Kosor i Tomislava Karamarka? No, koliko je HDZ zazirao od Plenkovića, toliko se i Plenković na početku bojao HDZ-a, svjestan nemalog broja nezadovoljnika u vlastitim redovima.

