Kovačević trijumfalnom izjavom bocnuo Hajduk: Sad je valjda jasno zašto smo toliko ispred njih

Dinamo je u sklopu 34. kola HNL-a, pred ispunjenim maksimirskim tribinama svladao Hajduk rezultatom 2:0 i pobjedom potvrdio ranije osigurani naslov prvaka. "Modri" su tako prekinuli i neugodan niz od gotovo tri godine bez slavlja protiv najvećeg rivala na domaćem terenu. Pogotke za pobjedu vrijednu prestiža postigli su Monsef Bakrar u 22. minuti i Dion Drena Beljo u 65. minuti, okrunivši tako dominaciju svoje momčadi koja je tijekom cijelog susreta bila osjetno bolji protivnik. Utakmica je, unatoč velikoj bodovnoj razlici na ljestvici, nosila velik ulog, a Dinamo je pokazao zašto je i ove sezone bez premca u domaćem prvenstvu.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, trener Dinama Mario Kovačević bio je izuzetno zadovoljan, ne samo pobjedom, već i načinom na koji je njegova momčad stigla do nje. U svojoj izjavi nije propustio priliku "bocnuti" rivala iz Splita. "Pokazali smo na terenu zašto smo prvi i toliko bodova ispred Hajduka. Da smo htjeli, mogli smo još i pojačati, ali odmarali smo neke igrače za Kup. Bili smo bolji od prve do zadnje minute", rekao je Kovačević i dodao: "Veseli me da smo pobijedili, imali smo i puno prilika. Hajduku nismo dopustili da razvije svoju igru. Žao mi je što nismo iskoristili neke prilike, ali svejedno smo bili jako dobri. Najljepše je ovo na kraju, da su naši navijači sretni i zadovoljni."

Kovačević, koji je klupu preuzeo u lipnju 2025., odradio je debitantsku sezonu iz snova, ostavši neporažen u derbijima protiv Hajduka. Uoči subotnjeg susreta Dinamo je imao čak 15 bodova prednosti, a da se ne radi o slučajnosti, Kovačević je naglašavao i ranije. U svojoj [izjavi nakon pobjede na Poljudu](SOURCE 6) u ožujku, kada je Dinamo slavio s 3:1 i pobjegao na deset bodova prednosti, također je istaknuo snagu svoje momčadi. "Od početka smo pokazali da smo bolji od Hajduka u ovom trenutku. Puno nam znači Europa, kad dođemo u hrvatsku ligu i ozbiljni smo, pokažemo da smo najbolja momčad u Hrvatskoj", poručio je tada, a pobjedom na Maksimiru samo je potvrdio te riječi.

Osim komentara na račun rivala, trener prvaka pohvalio je i mlade snage, posebno istaknuvši jednog igrača. "Prezadovoljan sam Zebićem. Ne bojim se davati prilike mladim igračima, ali bilo nam je bitno da osvojimo prvenstvo. Mladi igrači dobit će još prilika, ali Zebić je odigrao kao da ima puno ovakvih utakmica", kazao je Kovačević. Osvrnuo se i na zgusnuti raspored koji slijedi, s finalom Kupa za koji su odmarali neke igrače, poslavši poruku svojim prethodnicima, ali i kolegama. "Imamo malo odmora do Kupa, ali ja neću kukati, znam da su neki treneri prije stalno kukali oko toga." Svojoj prvoj sezoni na klupi Dinama dodao je 26. naslov prvaka u klupskoj povijesti, čime je ujedno postao i jedini trener koji je osvajao naslove u sva četiri ranga hrvatskog nogometa.