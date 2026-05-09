Garcia: Dinamo je bolji od nas, izdominirao nas je. Sigur? Sutra odlazi s reprezentacijom

Trener Hajduka Gonzalo Garcia nije tražio alibije nakon novog poraza u vječnom derbiju. Dinamo je na Maksimiru slavio 2:0 golovima Bakrara i Belje, a španjolski stručnjak na klupi splitskog kluba otvoreno je priznao tko je u ovom trenutku bolja momčad, sažimajući ne samo dojam s posljednje utakmice, već i čitave sezone. Prema njegovim riječima, kvaliteta Dinamovih igrača došla je do izražaja, a njegova momčad jednostavno nije pronašla rješenje za igru "Plavih". "Dinamo je dominirao u svakoj utakmici ove sezone protiv nas i pokazao da je bolji. Nije ovo bila naša utakmica. Vidjeli ste kvalitetu nekih njihovih igrača", izjavio je Garcia, koji je unatoč svemu tužan zbog svojih igrača za koje smatra da su na terenu dali svoj maksimum.

Analizirajući tijek susreta, Garcia je istaknuo kako se u prvom poluvremenu nije puno toga događalo, no ključni trenutak dogodio se u nastavku. "U drugo poluvrijeme ušli smo dosta dobro, ali smo primili gol i onda je Dinamo stvorio više prilika", objasnio je trener, ističući kako je primljeni pogodak presjekao njegovu momčad u trenucima kada je počela igrati bolje. Ovaj obrazac, u kojem Dinamo kažnjava svaku pogrešku, ponovio se i u prethodnim ogledima, a Garcia je ranije naglašavao kako si momčad poput Dinama ne dopušta greške kakve radi njegov sastav.

Jedna od tema nakon utakmice bio je i Garcijin taktički eksperiment s Rokasom Brajkovićem na poziciji desnog beka. Odluka nije donijela željeni rezultat, a trener je objasnio svoje motive. "Htjeli smo vidjeti Brajka na toj poziciji, ovo je bila prilika za to. Razmišljamo o puno toga, razmišljamo o budućnosti", rekao je Garcia te dodao kako se Hajduk muči s pozicijom beka u dvobojima protiv Dinama. "Igrali smo protiv Dinama dosad s pet različitih bekova i svaki se mučio. Ostavio sam ga u svlačionici na poluvremenu jer se i on mučio", priznao je.

Unatoč porazu i bolnom priznanju o superiornosti rivala, Garcia gleda prema naprijed, svjestan da vodi mladu momčad kojoj je potrebno vrijeme. "Imamo mladu momčad. Momci rade najbolje što mogu. Imamo igrače koji će u dogledno vrijeme biti bolji", poručio je, naglasivši kako je ključno raditi na osnovnim stvarima kako bi se smanjio broj pogrešaka koje kvalitetan suparnik redovito kažnjava.

U izjavi pred TV-kamerama Garcia se dotaknuo i statusa Nike Sigura. Mladi kanadski reprezentativac, koji je tijekom zime bio na meti klubova poput Celtica i Wolverhamptona, uskoro napušta klub zbog reprezentativnih obveza. Trener je potvrdio njegov odlazak na okupljanje kanadske izabrane vrste, što je još jedan dokaz da Sigur ostaje jedan od najvrjednijih eksponata Hajduka, na kojem klub planira zaraditi u budućnosti. Sam igrač ne skriva ambiciju da jednog dana zaigra za Kanadu na Svjetskom prvenstvu.