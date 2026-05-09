Pogledajte što je Dinamo objavio nakon pobjede u derbiju, navijači su oduševljeni

Maksimirski stadion bio je poprište još jednog vječnog derbija koji je, unatoč tome što nije imao presudan rezultatski značaj, potvrdio status najveće utakmice hrvatskog nogometa. U dvoboju pred ispunjenim tribinama, Dinamo je s 2:0 nadigrao Hajduk i tako zaokružio šampionsku sezonu. Pobjedu "Plavima" osigurali su pogoci Monsefa Bakrara u prvom te Diona Drene Belje u drugom poluvremenu. Iako je Dinamo već ranije osigurao naslov prvaka, a Hajduk zacementirao drugo mjesto, interes je bio ogroman, što je rezultiralo rasprodanim stadionom i atmosferom dostojnom velikog finala.

Cijeli susret protekao je u naelektriziranom ozračju, gdje je nogomet u nekoliko navrata ostao u drugom planu. Tribine su gorjele, kako u navijačkom zanosu, tako i doslovno zbog učestalog korištenja pirotehnike. Provokacije navijačkih skupina bile su dio folklora, stvarajući kulisu napetosti koja je pratila događanja na terenu od prve do zadnje minute. Upravo je ta strast, koja vječni derbi čini posebnim, bila uvod u prizore koji su uslijedili nakon sučevog zvižduka, kada je fokus prebačen na travnjak i zajedničko slavlje momčadi i njihovih navijača.

Neposredno nakon završetka utakmice, Dinamo se oglasio na društvenim mrežama objavom koja je dirnula navijače. Na službenim profilima kluba objavljen je videozapis snimljen na sjevernoj strani maksimirskog travnjaka, ispred tribine s najvatrenijim navijačima. Snimka prikazuje igrače u transu, kako zajedno s navijačima pjevaju i slave veliku pobjedu nad najvećim rivalom. Posebnu simboliku nosi opis videa u kojem stoji stih poznate navijačke pjesme: "Al' za Dinamo dao bih...". Taj emotivni trenutak zajedništva igrača i publike savršeno je sažeo emocije koje su vladale na stadionu i pokazao koliko ova pobjeda, neovisno o stanju na tablici, znači svima kojima je plava boja u srcu.

Ovom pobjedom Dinamo je bodovnu prednost nad drugoplasiranim Hajdukom povećao na 18 bodova, čime je dodatno potvrđena dominacija zagrebačkog kluba u sezoni. Derbi je još jednom pokazao da u susretima Dinama i Hajduka bodovi često nisu najvažniji. Prestiž, ponos i dokazivanje nad vječnim rivalom motivi su koji ove utakmice čine spektaklima, bez obzira na to je li prvenstvo već odlučeno. Snimka slavlja s Maksimira postala je tako simbol trijumfalne sezone "Plavih", podsjetnik na neraskidivu vezu momčadi i navijača te poruka za kraj sezone u kojoj su dokazali tko je na vrhu hrvatskog nogometa.