FOTO Legendarni John Malkovich uživa na Jadranu nakon što je postao hrvatski državljanin, evo s kime se druži

Da legendarni američki glumac hrvatskih korijena John Malkovich ovih dana boravi u Hrvatskoj svima je jako dobro poznato, a sada je otkriveno i kako se provodi na Jadranu. Malkovich je dio dana proveo na barci s glumcem Leonom Lučevim, a kako im je bilo pokazali su i na Facebooku.

- Snimanje s Johnom Malkovichem za Hrvatsku turističku zajednicu. Posao, užitak i lakoća - napisao je uz fotografiju na kojoj holivudski glumac djeluje potpuno neopterećeno.

Inače, Malkovich je prije samo nekoliko dana i službeno postao hrvatski državljanin. U kratkoj ceremoniji rješenje mu je uručio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

- Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin - objavio je Božinović na društvenim mrežama.

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević rodila je drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina

Podsjetimo, Malkovicha je prije nekoliko dana primio i premijer Andrej Plenković i poručio da mu je drago što njeguje hrvatske korijene. "Primili smo Johna Malkovicha u Banskim dvorima i zajedno s ministrom turizma Tončijem Glavinom i direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem razmijenili smo mišljenja o hrvatskoj kulturi, turizmu, sportu i poslovanju", objavio je premijer na društvenim mrežama. "Johnova duga karijera i njegov umjetnički uspjeh velika su inspiracija mlađim generacijama i drago nam je što s ponosom njeguje svoje hrvatske korijene", naglasio je Plenković.

Malkovich je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i igrao je u više od 70 filmova. Među ostalima, u "Poljima smrti", "Carstvu sunca", "Opasnim vezama", "Na vatrenoj liniji" i "Biti John Malkovich". Jednako je poznat po svom radu na kazališnim daskama. Dvaput je nominiran za Oscara, a triput za Zlatni globus. Njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji. Više je puta boravio u Hrvatskoj.