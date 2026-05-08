Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 222
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
zanimljv tjedan

FOTO Legendarni John Malkovich uživa na Jadranu nakon što je postao hrvatski državljanin, evo s kime se druži

Rovinj: John Malkovich na odmoru u hotelu Monte Mulini
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
08.05.2026.
u 20:30

Malkovich je dio dana proveo na barci s glumcem Leonom Lučevim, a kako im je bilo pokazali su i na Facebooku

Da legendarni američki glumac hrvatskih korijena John Malkovich ovih dana boravi u Hrvatskoj svima je jako dobro poznato, a sada je otkriveno i kako se provodi na Jadranu. Malkovich je dio dana proveo na barci s glumcem Leonom Lučevim, a kako im je bilo pokazali su i na Facebooku. 
- Snimanje s Johnom Malkovichem za Hrvatsku turističku zajednicu. Posao, užitak i lakoća - napisao je uz fotografiju na kojoj holivudski glumac djeluje potpuno neopterećeno.

Inače, Malkovich je prije samo nekoliko dana i službeno postao hrvatski državljanin. U kratkoj ceremoniji rješenje mu je uručio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
- Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin - objavio je Božinović na društvenim mrežama.

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević rodila je drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina
Rovinj: John Malkovich na odmoru u hotelu Monte Mulini
1/48

Podsjetimo, Malkovicha je prije nekoliko dana primio i premijer Andrej Plenković i poručio da mu je drago što njeguje hrvatske korijene. "Primili smo Johna Malkovicha u Banskim dvorima i zajedno s ministrom turizma Tončijem Glavinom i direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem razmijenili smo mišljenja o hrvatskoj kulturi, turizmu, sportu i poslovanju", objavio je premijer na društvenim mrežama.  "Johnova duga karijera i njegov umjetnički uspjeh velika su inspiracija mlađim generacijama i drago nam je što s ponosom njeguje svoje hrvatske korijene", naglasio je Plenković. 

Malkovich je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i igrao je u više od 70 filmova. Među ostalima, u "Poljima smrti", "Carstvu sunca", "Opasnim vezama", "Na vatrenoj liniji" i "Biti John Malkovich". Jednako je poznat po svom radu na kazališnim daskama. Dvaput je nominiran za Oscara, a triput za Zlatni globus. Njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji. Više je puta boravio u Hrvatskoj.

FOTO Maja Šuput zabavila publiku u Koprivnici, evo kome je otrčala u zagrljaj nakon koncerta
Rovinj: John Malkovich na odmoru u hotelu Monte Mulini
1/21
Ključne riječi
Leon Lučev Ozalj John Malkovich showbiz

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
20:39 08.05.2026.

Đone,Đone, trebao bi birati društvo malo pozornije.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!