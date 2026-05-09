Bournemouth ostao u lovu na Ligu prvaka

Nogometaši Bournemoutha zadržali su izglede za plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone minimalnom 1-0 pobjedom na gostovanju kod Fulhama u susretu 36. kola engleskog prvenstva.

Bournemouth je produžio niz bez poraza na 16 utakmica, a gol vrijedan tri boda postigao je Rayan (53). Šesti Bournemouth sada ima 55 bodova, tri manje uz utakmicu više od pete Aston Ville koja drži zadnje mjesto koje vodi u Ligu prvaka sljedeće sezone, a četiri manje od četvrtog Liverpoola koji je odigrao isti broj utakmica. Fulham je 11. sa 48 bodova.

Vodi Arsenal sa 76 bodova, pet manje uz utakmicu manje ima drugi Manchester City.