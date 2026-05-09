Kada osvijestite podatak da kroz Hormuški tjesnac prolazi više od petine svjetskih isporuka nafte i plina te da su od početka sukoba cijene energenata znatno porasle, postaje jasno zašto je Donald Trump zablokirao ovaj maleni tjesnac u Perzijskom zaljevu i tamo kao zaigrani dječak "pomiče" brodove, naoko nasumce, ali ipak svjestan da time uzrokuje nove krize koje dopiru i do nas. Svijet je već odavno globalno selo, smišljeno organizirano tako da su države sve manje samodostatne u hrani, lijekovima, sirovini i ovisne o transportnim rutama koje je lako ugroziti. Do najnovijeg sukoba na Bliskom istoku malo je tko znao za Hormuški tjesnac, a kamoli za njegov utjecaj na svjetsku trgovinu. Tko zna kakav je sve teret zapeo u tom prolazu, no ono što je ovih dana jasno jest to da će umjetna gnojiva koja još plutaju na teretnim brodovima, a sjetva je već završila, prouzročiti migracijsku krizu koja će, naravno, zakucati i na hrvatsku granicu.