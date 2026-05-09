FOTO Kadrovi kaosa s Maksimira, šire se razne teorije o zapaljenom transparentu BBB-a

Kadrovi kaosa s Maksimira, šire se razne teorije o zapaljenom transparentu BBB-a

Posljednji ovosezonski derbi Dinama i Hajduka, utakmica bez rezultatskog naboja, pretvorio se u pravi navijački rat na tribinama. Već u prvim minutama susreta na sjevernoj tribini izbio je požar u kojem je izgorio udarni transparent Bad Blue Boysa, a dok se nagađalo o uzroku, Torcida je s juga poslala poruke kojima preuzima odgovornost
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Igralo se tek nekoliko minuta kada je gusti crni dim počeo sukljati ispod glavnog transparenta Bad Blue Boysa, onog najvećeg koji se prostire gotovo cijelom dužinom sjeverne tribine.
Plamen je u sekundama zahvatio platno i počeo ga proždirati, ostavljajući navijače i gledatelje u šoku. Mnogi su isprva pomislili kako je riječ o nesretnom slučaju, pogotovo jer se sličan incident dogodio u svibnju 2022. godine kada su Dinamovi navijači tijekom bakljade sami slučajno zapalili vlastiti transparent.
No, dok su pripadnici BBB-a pokušavali spasiti što se spasiti da, a vatrogasci se probijali do tribine kako bi ugasili vatru zbog koje je utakmica nakratko i prekinuta, s južne strane stadiona stigao je odgovor koji je otklonio svaku sumnju.
Hajdukova navijačka skupina, Torcida, podigla je seriju transparenata kojima je ne samo preuzela odgovornost, već i likovala nad prizorom s druge strane stadiona.
"Zadnji derbi ste izdimili, ali zato sad gorite. Imate opet je**nog materijala za galeriju", pisalo je na prvoj poruci, aludirajući na nedavni derbi na Poljudu kada su Boysima podmetnute ružičaste dimne bombe. Uslijedile su i poruke "Gori BBB-aja" te ona koja je dodatno objasnila kontekst: "Dok vi palite krijesove, mi palimo Maksimir".
Time su navijači Hajduka jasno aludirali na tradicionalno paljenje Trnjanskih kresova, antifašističke manifestacije koja se isti dan održavala u Zagrebu.
Ono što je uslijedilo jest pitanje koje se proširilo tribinama i društvenim mrežama - kako? Kako je Torcida uspjela izvesti takvu diverziju na suparničkoj tribini, na utakmici proglašenoj događajem visokog rizika i osiguranoj od strane jakih policijskih snaga?
Navijačkim kanalima ubrzo su se počele širiti razne, gotovo filmske teorije. Prema jednoj, Torcida je danima ranije uspjela ući na sjevernu tribinu i postaviti zapaljive prskalice koje su potom aktivirali daljinskim putem
Druga teorija spominje zapaljivu tekućinu kojom je transparent natopljen, treća, doduše prilično nevjerojatna, govori o dronu koji je raspršio plamen, dok četvrta sugerira da su Torcidini članovi bili prerušeni u redare podno sjeverne tribine te od tamo potpalili vatru.
