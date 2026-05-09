FOTO Kadrovi kaosa s Maksimira, šire se razne teorije o zapaljenom transparentu BBB-a
Posljednji ovosezonski derbi Dinama i Hajduka, utakmica bez rezultatskog naboja, pretvorio se u pravi navijački rat na tribinama. Već u prvim minutama susreta na sjevernoj tribini izbio je požar u kojem je izgorio udarni transparent Bad Blue Boysa, a dok se nagađalo o uzroku, Torcida je s juga poslala poruke kojima preuzima odgovornost
Plamen je u sekundama zahvatio platno i počeo ga proždirati, ostavljajući navijače i gledatelje u šoku. Mnogi su isprva pomislili kako je riječ o nesretnom slučaju, pogotovo jer se sličan incident dogodio u svibnju 2022. godine kada su Dinamovi navijači tijekom bakljade sami slučajno zapalili vlastiti transparent.
No, dok su pripadnici BBB-a pokušavali spasiti što se spasiti da, a vatrogasci se probijali do tribine kako bi ugasili vatru zbog koje je utakmica nakratko i prekinuta, s južne strane stadiona stigao je odgovor koji je otklonio svaku sumnju.
"Zadnji derbi ste izdimili, ali zato sad gorite. Imate opet je**nog materijala za galeriju", pisalo je na prvoj poruci, aludirajući na nedavni derbi na Poljudu kada su Boysima podmetnute ružičaste dimne bombe. Uslijedile su i poruke "Gori BBB-aja" te ona koja je dodatno objasnila kontekst: "Dok vi palite krijesove, mi palimo Maksimir".
Ono što je uslijedilo jest pitanje koje se proširilo tribinama i društvenim mrežama - kako? Kako je Torcida uspjela izvesti takvu diverziju na suparničkoj tribini, na utakmici proglašenoj događajem visokog rizika i osiguranoj od strane jakih policijskih snaga?
Navijačkim kanalima ubrzo su se počele širiti razne, gotovo filmske teorije. Prema jednoj, Torcida je danima ranije uspjela ući na sjevernu tribinu i postaviti zapaljive prskalice koje su potom aktivirali daljinskim putem
Druga teorija spominje zapaljivu tekućinu kojom je transparent natopljen, treća, doduše prilično nevjerojatna, govori o dronu koji je raspršio plamen, dok četvrta sugerira da su Torcidini članovi bili prerušeni u redare podno sjeverne tribine te od tamo potpalili vatru.