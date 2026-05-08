Hrvatski tenisač stigao do veličanstvene pobjede: Prižmić iznenadio teniski svijet i srušio Đokovića

U tijeku je meč drugog kola jakog Masters 1000 turnira u Rimu. Na zemljanoj podlozi Italije sastaju se mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić i največi tenisač svih vremena, osvajač 24 Grand Slam naslova Novak Đoković.

Đoković je dominantno ušao u meč i uvjerljivo uzeo prvi set sa 6:2 pritom oduzevši dva puta servis Prižmiću.

Hrvatski as vratio se u drugom setu tijekom kojeg je Đoković imao određene zdravstvene probleme. Prižmić je osvojio četiri uzastopna gema i mirno priveo set kraju i uzeo drugi set, također sa 6:2.

U tijeku je odlučujući treći set u kojem je Prižmić već oduzeo servis Đokoviću te je poveo s 4:2. Do kraja meča oba tenisača su zadržavali svoje servise, a Prižmić je odigrao vrlo dominatno u gemu u kojem je izgubio samo jedan poen i uzeo posljednji set sa 6:4.

Ovo je bio drugi susret između ove dvojice tenisača, a u prvom je slavio Đoković na Australian Openu 2014. s 3:1 u setovima.