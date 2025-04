VIDEO Mourinho suparničkog trenera uhvatio za nos! Tada je izbio potpuni kaos

Nogometaši Galatasarayja izborili su plasman u polufinale turskog Kupa nakon što su na gostovanju pobijedili najvećeg suparnika Fenerbahče sa 2-1. Junak susreta bio je nigerijski napadač Victor Osimhen koji je zabio oba gola za pobjednički sastav stigavši do brojke od 28 golova u službenim utakmicama ove sezone. Osimhen je doveo Galatasaray u prednost u 10. minuti, da bi u 27. minuti realizirao kazneni udarac za 2-0. Nadu domaćinu donio je Sebastian Szymanski smanjivši u 45. minuti na 1-2. U drugom dijelu usprkos nekoliko prilika na obje strane, nije bilo golova.

Naravno, niti ovaj derbi nije mogao proći bez visokih tenzija i incidenata, pa je sudac Cihan Aydin u 88. minuti pokazao četiri crvena kartona, svima s klupe. Kod Fenera crvene kartone su dobili Mert Hakan Yandas i Mourinhov pomoćnik Salvatore Foti, a Kerem Demirbay i Barıs Alper Yılmaz na gostujućoj klupi za pričuve. Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković nije nastupio, prednost na vratima Fenera dobio je Irfan Egribayat. Spomenimo i kako je utakmicu osiguravalo čak 30.199 policajaca i zaštitara raspoređenih oko stadiona i u gradu.

Tenzije su uvijek visoke na istambulskom derbiju, a ovoga puta su izbile na klupama momčadi. Gotovo su svi igrači pred kraj susreta istrčali na teren. Zaštitari su morali intervenirati kako bi ih razdvojili. Sudac je pokazao četiri crvena kartona, no nije zaustavio kaos na terenu. Trener Fenerbahčea Jose Mourinho je krenuo za trenerom Galatasarayja Okanom Burukom i uhvatio ga za nos nakon čega se ovaj bacio na pod. Potom je ustao i tražio Mourinha da se s njime obračuna. Snimku događaja možete vidjeti OVDJE.

