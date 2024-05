VIDEO 'Moj gol usmjerio je povijest Dinama i Zvezde. Plavi će biti prvi, no kakva im je budućnost?'

Hoće li, dakle, utakmica na Rujevici odlučiti pitanje prvaka, posebice u slučaju Dinamove pobjede, pitamo Fabijana Komljenovića...

- Još su tri utakmice do kraja, Dinamo bi u tom slučaju otišao na, vjerojatno nedostižna, četiri boda razlike. Rijeku bi to poljuljalo u psihološkom smislu i bio bi to veliki Dinamov korak prema naslovu prvaka - počeo je Komljenović.

Na kraju bi ta psihološka komponenta mogla odigrati ključnu ulogu?

- Apsolutno. Dinamo je u dobroj formi i oko kluba je dobar energija, barem je to trenutačna slika. Cijela momčad puna je samopouzdana. U Rijeci je malo drugačija situacija jer ih je poljuljao zadnji poraz od Lokomotive. Naravno, rijetko tko je ove sezone slavio na Rujevici. Očekujem pravu, vitešku, borbu.

Bez obzira na to što su nogometni analitičari skloni tezi da bi, u slučaju Dinamove pobjede, sve bilo gotovo, Željko Sopić ostaje pri svome: 'Vidjet ćete, Rijeka će biti prvak...' - Svojim intervjuima i ponašanjem svakako je osvježenje. To je njegov iskonski stav. Dobro ga poznajem, jer smo skupa igrali u Zagrebu. On je borac, pokazao je to u karijeri i prijašnjim klubovima. Svaki trener bi kazao da ide na pobjedu, no njegov pristup je poseban.

Prije nekoliko mjeseci je napisao datum i rečenicu kako će sigurno osvojiti naslov. Zbog specifičnog diskursa, postao je posebno praćena osoba u Hrvatskoj. - On je neizmjerno duhovit, iskren je i čvrstih stavova. Ne odustaje od svojih ciljeva, to mi se jako sviđa. Vidjet ćemo što će biti. Iako, Dinamo u ovom trenutku djeluje bolje. Gledao sam utakmicu Rijeke i Rudeša u kupu gdje mi Sopićeva momčad nije ostavila dobar dojam.

Zanimljivo je koliko psihologija igra značajnu ulogu u ovoj fazi prvenstva?

- Nije to samo razdoblje od godinu-dvije, Dinamo taj kontinuitet ima zadnjih petnaest godina. Logično je da imaju drugačiji pristup i razinu stresa kada igraju važne utakmice. Tu je velika Dinamova prednost. Naravno, ta utakmica može otići i na Rijekinu stranu, no Dinamu bih ipak dao prednost.

A kako je nedavno ta projekcija izgledala drugačija. Dinamo se mučio, a iz splitske perspektive činilo se da je 'došlo vrime'...

- Prije mjesec dana u Hajduku je bila velika euforija, a Dinamo se mučio na svim razinama. Hajduk je otpao zbog, neću kazati, zbog nesposobnog vođenja. Napravili su velike pogreške, bez obzira na to što je Lukša Jakobušić jako dobro vodio klub. No, pritisak i danak neiskustvu, silni imperativi, na kraju su ih odveli u još jedan fijasko. Hajdukov je problem s afirmacijom mladih igrača, posebice ove generacije iz finala juniorske Lige prvaka. Uloženo je toliko novca, a nemaju trenera koji će se baviti s tim talentima.

O čemu sada razmišljaju oni malo neiskusniji igrači Rijeke uoči derbija s Dinamom?

- Njihove izjave sugeriraju da nemaju pritisak. Ne bih se s tim složio. Pritisak uvijek postoji, a posebice u ovom trenutku. Logično je da se hrabre. Jer, puna Rujevica očekuje samo pobjedu.

Postoji jedna zanimljiva priča s početka devedesetih godina prošlog stoljeća kada je Komljenović igrao u Rijeci.

- Dakle, to je bilo 1990. godine i bio sam u Rijeci na posudbi iz Dinama. U tom je trenutku Dinamo bio kandidat za naslov prvaka u Jugoslaviji, borio se s Crvenom zvezdom. Mi smo odigrali 1:1, ja sam zabio pogodak za konačan remi, a kasnije smo ih dobili na jedanaesterce, jer su takva bila pravila. Sjećam se, Davor Šuker je zabio za Dinamo kojemu je trebala pobjeda. No, nažalost, ja sam presudio.

Zašto nažalost?

- Bio sam na posudbi iz Dinama i jako je teško bilo igrati tu utakmicu. Sezonu kasnije Crvena zvezda je bila prvak Europe.

Zapravo je taj vaš pogodak usmjerio nogometnu povijest, to hoćete kazati? - Čiju? Pa očito je. Crvene zvezde, a možda i Dinama koji je cijelo prvenstvo igrao jako dobro. Šteta što te godine plavi nisu bili prvaci.

Jeste li možda dobili stimulaciju od Crvene zvezde?

- (smijeh) Nisu se javili, još uvijek čekam...

Je li vam to najdraži ili najstresniji pogodak?

- Nije mi najdraži, ali svakako je bilo stresno. Najdraži mi je onaj za reprezentaciju protiv Slovenije u Murskoj Soboti. Bio je to prvi službeni gostujući pogodak hrvatske reprezentacije. Tek kasnije sam shvatio koliko je taj pogodak važan, a nije ga zabio Davor Šuker - ponosno će kazati Komljenović.

Bez obzira kako završilo prvenstvo, pred Hajdukom je razdoblje novog restrukturiranja?

- Hajduk svoj fokus mora graditi na nogometnoj školi. Ne samo Hajduk, već svi ostali klubovi. Europi možemo parirati jedino po onome što radimo u akademijama. Hajduku treba pozitivna klima, to je jedini način. A dovođenje pojačanja i trošenje novca donijet će zadovoljstvo na svega nekoliko mjeseci i ništa neće napraviti.

Ne možemo si priuštiti da nestaju cijele generacije?

- Pa tako je. Pričali su se hvalospjevi o toj Hajdukovoj juniorskoj generaciji, a samo su dvojica-trojica u ozbiljnom procesu. Hrvatski klubovi moraju više promišljati o kvalitetnim trenerima, neophodan je angažman bivših igrača koji razumiju procese.

Tek sada će se pokazati koliko je ukidanje drugih momčadi bila loša odluka?

- Nažalost, u pravu ste. To je loše za naše klubove. Puno mladih igrača brzo ulazi u proces, a nakon omladinskog staža, najosjetljivije je tih prvih godinu-dvije. Znam da to sve košta, no sve je to dio procesa bez kojega ne možeš napraviti nešto za budućnost. Ne samo za klub, već i za reprezentaciju. O takvim stvarima uopće ne pričamo - kaže Komljenović.

