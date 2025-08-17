VIDEO Modrić pred 70 tisuća navijača istrčao na San Siro, dogodile se scene od kojih se naježite

Nogometaši Milana započeli su novu sezonu utakmicom u Kupu protiv Barija (2:0). Rossonere je došlo podržati 70 tisuća navijača, a na kultni San Siro izašao je i naš kapetan Luka Modrić. Modrić je prvi put izašao na slavni stadion u sklopu predstavljanja, a nakon toga je nastao pravi spektakl jer su ga navijači ispratili ovacijama.

Luka je utakmicu započeo s klupe, a u igru ušauo u 66. minuti umjesto Samuelea Riccija te ja za to vrijeme ostvario 29 dodovanja iz 33 pokušaja (88 posto uspješnosti) te imao ukupno 41 dodir s loptom. Napravio je i jedan uspješan dribling te jednom zapucao prema golu protivnika.

🚨 La presentazione di #Modric ❤️🖤 pic.twitter.com/MJORFFcSDV — Milanistasemper 🔴⚫️ (@milanistsemper) August 17, 2025