Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
GRANDE LUKA

VIDEO Modrić pred 70 tisuća navijača istrčao na San Siro, dogodile se scene od kojih se naježite

Coppa Italia - AC Milan v Bari
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
17.08.2025.
u 23:50

Modrić je prvi put izašao na slavni stadion u sklopu predstavljanja, a nakon toga je nastao pravi spektakl jer su ga navijači ispratili ovacijama.

Nogometaši Milana započeli su novu sezonu utakmicom u Kupu protiv Barija (2:0). Rossonere je došlo podržati 70 tisuća navijača, a na kultni San Siro izašao je i naš kapetan Luka Modrić. Modrić je prvi put izašao na slavni stadion u sklopu predstavljanja, a nakon toga je nastao pravi spektakl jer su ga navijači ispratili ovacijama. 

Luka je utakmicu započeo s klupe, a u igru ušauo u 66. minuti umjesto Samuelea Riccija te ja za to vrijeme ostvario 29 dodovanja iz 33 pokušaja (88 posto uspješnosti) te imao ukupno 41 dodir s loptom. Napravio je i jedan uspješan dribling te jednom zapucao prema golu protivnika.

Evo koliko je Filip Hrgović zaradio nakon spektakularne pobjede u meču o kojem će se pričati
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Ričard
Ričard
00:15 18.08.2025.

Samo da mu se još ispuni i ona želja iz ditinjstva

MA
marinalučica
00:43 18.08.2025.

A koliko je puta udario loptu vanjskom stranom desnog a koliko lijevog stopala?

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
00:06 18.08.2025.

Valjda dočekali, a ne ispratili ovacijama.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još