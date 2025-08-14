Regija bruji o reakciji Srbina prema Luki Modriću: 'Zagrlili su se, kao da su se susrela braća'

Dolazak Luke Modrića u redove Milana nakon trinaest godina i statusa ikone u Real Madridu nije bio samo transfer, već dolazak vođe predodređenog da predvodi revoluciju u svlačionici. Osvajač Zlatne lopte i jedan od najtrofejnijih igrača svoje generacije zadužio je dres kluba za koji je navijao kao dječak, a od njega se očekuje da bude glavni dirigent obnovljene momčadi pod vodstvom Massimiliana Allegrija. Njegov utjecaj osjetio se od prvog dana, a posebno su ga doživjeli mlađi suigrači s prostora bivše Jugoslavije koji su u njemu odmah prepoznali mentora.

Srpski branič Strahinja Pavlović, koji je u Milanu od 2024. godine, dočekao je Modrića u trening-kampu Milanello na način koji su talijanski mediji opisali kao iznimno topao, gotovo kao susret braće. Njihov zagrljaj i srdačan razgovor istaknuti su kao pozitivan primjer koji pokazuje kako sport nadilazi povijesne tenzije i spaja ljude. Za Pavlovića, igrača poznatog po svojoj beskompromisnoj borbenosti i "grinti" koju navijači obožavaju, prilika da dijeli svlačionicu i uči od, kako mnogi tvrde, najboljeg hrvatskog igrača svih vremena, predstavlja neprocjenjivo iskustvo.

Jednako je impresioniran bio i Ardon Jashari, talentirani albanski veznjak koji je ovog ljeta stigao iz Club Bruggea u transferu vrijednom 36 milijuna eura. Mladi nogometaš, koji nastupa za švicarsku reprezentaciju, nije krio oduševljenje prilikom da uči od svog novog suigrača. "Modrić ima mnogo iskustva, to mi može mnogo pomoći svaki dan. Gledat ću da se zabavljam i uživam u igri s njim te da napredujem", izjavio je Jashari, dodavši rečenicu koja najbolje opisuje Modrićev status: "Prvi put kad sam vidio Modrića pored sebe, bilo mi je nevjerojatno. On radi sitne stvari koje ti olakšavaju posao na terenu."

Ovakav trenutačni učinak na suigrače u potpunosti je usklađen s vizijom koju je Modrić iznio na svom službenom predstavljanju. Tada je jasno poručio kako se Milan ne smije zadovoljiti prosječnošću, već se mora boriti za trofeje. Ta natjecateljska glad, koja ga i u 39. godini čini jednim od najboljih na svijetu, već se prenosi na ostatak momčadi. Trener Allegri, prepoznavši potencijal te sinergije, navodno često postavlja Modrića, Pavlovića i Jasharija u istu ekipu tijekom treninga, svjesno gradeći kemiju i potičući mentorstvo koje bi moglo definirati novu sezonu Rossonera.