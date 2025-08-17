Luka Modrić večeras debitira na mitskom San Siru! Evo gdje možete pogledati utakmicu

Za sedmerostrukog prvaka Europe večerašnja utakmica prvog kola Kupa Italije protiv Barija (21.15 sati) puno je više od formalnog otvaranja sezone. To je prvi korak na putu iskupljenja nakon jedne od najturbulentnijih sezona u novijoj povijesti kluba. Prošlogodišnje razočaravajuće osmo mjesto u Serie A, koje ih je ostavilo bez europskih natjecanja, rano ispadanje iz Lige prvaka te bolan poraz u finalu Kupa Italije od Bologne, stvorili su atmosferu iz koje se traži hitan izlaz. Uprava kluba rješenje je pronašla u povratku poznatog lica, Massimiliana Allegrija, trofejnog trenera koji je s Milanom već osvojio Scudetto 2011. godine, a čiji je zadatak vratiti pobjednički mentalitet i stabilnost na San Siro.

U središtu te nove vizije nalazi se čovjek čije ime odjekuje nogometnim svijetom – Luka Modrić. Dolazak 39-godišnjeg hrvatskog maestra i dobitnika Zlatne lopte iz madridskog Reala predstavlja najzvučnije pojačanje i simbol nade za navijače. Modrić, koji nikada nije krio da je u djetinjstvu navijao za Milan zbog svog idola Zvonimira Bobana, potpisao je jednogodišnji ugovor s opcijom produljenja i donosi neprocjenjivo iskustvo, mirnoću i pobjedničku kulturu. Njegov dolazak nije samo sportski, već i psihološki poticaj za momčad kojoj je očajnički potrebna nova energija i vodstvo na terenu.

Glavno pitanje koje muči talijanske medije i navijače uoči večerašnjeg dvoboja jest hoće li Luka Modrić upisati svoj službeni debi. Iako je kapetan hrvatske reprezentacije u konkurenciji za nastup, Allegri navodno pažljivo važe odluku. Dio medija, poput Tuttosporta, navodi da bi ga trener mogao poštedjeti zbog lakšeg umora mišića i sačuvati za otvaranje prvenstva. S druge strane, entuzijazam oko njegovog dolaska je golem, a utakmica protiv drugoligaša idealna je prilika za prve minute i uigravanje. Očekuje se da će Allegri Modrića koristiti u ulozi "registe", dubinskog razigravača, gdje bi njegova vizija igre najviše došla do izražaja uz manju potrošnju energije.

Tradicija je u potpunosti na strani Milana. U 74 dosadašnja međusobna susreta, Rossoneri su slavili čak 49 puta, dok je Bari upisao samo 13 pobjeda. U Kupu Italije omjer je još izraženiji – u osam utakmica Milan nikada nije izgubio, upisavši pet pobjeda i tri remija, a na posljednja četiri susreta nisu primili ni pogodak. Zanimljivo, posljednji put su se u Kupu sastali u siječnju 2011. godine, kada je Milan, također pod vodstvom Allegrija, slavio s uvjerljivih 3:0. Pobjednik večerašnjeg dvoboja u sljedećem će kolu krajem rujna igrati protiv Leccea.

Za gledatelje u Hrvatskoj, televizijski prijenos utakmice je na kanalu Arenasport 4.