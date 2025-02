VIDEO Modrić ga branio, čitač s usana otkrio što je Bellingham rekao sucu, ovo mu nije oprostio

Španjolski mediji, uključujući Marcu i Movistar, bacili su svjetlo na kontroverzni crveni karton koji je Jude Bellingham, zvijezda Real Madrida, dobio tijekom utakmice protiv Osasune. Kamere i stručnjaci za čitanje s usana otkrili su točne riječi koje je engleski veznjak uputio sucu Munueri Monteru, a koje su dovele do njegove isključenja. Sve se dogodilo u 39. minuti utakmice, pri rezultatu 1:0 za Real Madrid, nakon pogotka Kyliana Mbappéa. Bellingham je, nakon što je smatrao da je prekršaj nad njim trebao biti dosuđen, ušao u raspravu sa sucem Monterom u društvu kapetana Luke Modrića koji ga je branio. Prema izvještajima, Bellingham je bio frustriran odlukom suca da ne dosudi prekršaj.

Movistarove kamere uhvatile su cijelu razmjenu, a specijalist za čitanje s usana dešifrirao je Bellinghamove riječi. Englez je, prema tumačenju, rekao: "I am talking to you with respect. F**k off." ("Razgovaram s tobom s poštovanjem. Odj**.").

Sudac Munuera Montero odmah je pokazao Bellinghamu izravni crveni karton, interpretirajući njegove riječi kao uvredu. Međutim, u razgovoru s kapetanom Real Madrida, Lukom Modrićem, Munuera Montero je tvrdio da je čuo "F**k YOU" ("J** se"), što bi bila izravnija i teža uvreda.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Trener Real Madrida, Carlo Ancelotti, stao je u obranu svog igrača. Na konferenciji za novinare, Ancelotti je sugerirao da je došlo do nesporazuma zbog jezične barijere. "Mislim da ga [sudac] nije dobro razumio. Rekao mu je 'f**k off', a ne 'f**k you'. U španjolskom, 'f**k off' se preveodi kao 'no me jodas', što nije uvreda..."

Sam Bellingham se također oglasio, ispričavajući se suigračima što ih je doveo u tešku situaciju. Istaknuo je da je došlo do "komunikacijske pogreške" i da nije namjeravao nikoga uvrijediti. "Jasno je da je došlo do pogreške, do greške u komunikaciji," rekao je Bellingham. Dodao je da je izraz koji je upotrijebio sličan španjolskom "joder" i da nije bio usmjeren izravno prema sucu.

Postoji jasna razlika između onoga što Bellingham tvrdi da je rekao i onoga što je sudac Munuera Montero zabilježio u službenom zapisniku. U zapisniku stoji da je Bellingham isključen zbog toga što mu se obratio riječima: "F**k you". Ova razlika u interpretaciji ključna je za potencijalnu žalbu Real Madrida i eventualnu kaznu za Bellinghama.

Bellinghamovo isključenje značilo je da je Real Madrid veći dio utakmice igrao s igračem manje. Utakmica je završila neriješenim rezultatom 1:1, nakon što je Osasuna izjednačila iz kaznenog udarca. Ovaj rezultat ostavlja Real Madrid ranjivim na vrhu tablice La Lige, a Bellingham će, prema svemu sudeći, propustiti sljedeću ligašku utakmicu protiv Girone.

Ovaj incident još jednom je naglasio tenzije između Real Madrida i sudaca u La Ligi, a klub je i ranije izražavao nezadovoljstvo suđenjem. Ostaje za vidjeti kako će se situacija razvijati i hoće li Real Madrid uložiti žalbu na Bellinghamov crveni karton.