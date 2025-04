VIDEO Miš zaustavio nogometnu utakmicu na sedam minuta, pogledajte bizarne kadrove

Vancouver Whitecaps su sinoć u utakmici MLS-a s visokih 5-1 pobijedili Austin, a najluđa obrana sezone vratara teksaške momčadi Brada Stuvera neće čak ni ući u statistiku.

Iako je napadač Vancouvera Brian White zabio četiri gola i upisao se u povijest kao prvi igrač kanadske momčadi kojem je to uspjelo, pozornost publike nakratko je ukrao miš koji je uspio zaustaviti igru na sedam minuta.

Mali osvajač terena jurnuo je preko polovine dok su se igrači Austina pripremali izvesti korner, a sudac je odlučio zaustaviti akciju. Tada je uskočio golman Austina Brad Stuver, koji je preuzeo ulogu suzbijača štetočina, koristeći svoje rukavice kako bi pokupio uljeza i nježno ga ispratio s terena.

Emmanule Arfyli Mario Sabbi zabio je peti pogodak za vodeću momčad Zapadne konferencije, a jedini strijelac za Austin bio je daniel Pereira u 90. minuti.

Kanadska momčad također je prošla u polufinale CONCACAF kupa prvaka, 30. travnja će se susresti s Inter Miamijem Lionela Messija.

