IZ VOLEJA

VIDEO Luka Vušković zabio sjajan gol za HSV, odlično je krenuo u novom klubu

Hamburger SV - 1. FC Heidenheim
Christian Charisius/DPA
VL
Autor
Vecernji.hr
20.09.2025.
u 16:56

U 42. minuti domaćin je izborio slobodni udarac s 20 metara, no pokušaj Remsbega zaustavio je živi zid. Nakon gužve u šesnaestercu lopta se odbila do Vuškovića, koji je volejem precizno pogodio iza vratara Heidenheima.

Luki Vuškoviću nije trebalo dugo da se nametne na novoj posudbi iz Tottenhama. Mladi hrvatski branič u svom drugom nastupu za HSV postigao je i prvi pogodak.

U 42. minuti domaćin je izborio slobodni udarac s 20 metara, no pokušaj Remsbega zaustavio je živi zid. Nakon gužve u šesnaestercu lopta se odbila do Vuškovića, koji je volejem precizno pogodio iza vratara Heidenheima. Gol pogledajte OVDJE.

Za Vuškovića je to bio drugi bundesligaški nastup. Debitirao je protiv Bayerna, ali taj susret neće pamtiti po dobrome jer je HSV izgubio s uvjerljivih 5:0.

Podsjetimo, ovo je treća sezona zaredom da ga Spursi šalju na posudbu. Nakon odlaska iz Hajduka za 12 milijuna eura igrao je za Radomiak i Westerloo, a ovog ljeta prvi je put prošao pripreme s prvom momčadi Tottenhama. Ipak, pred kraj prijelaznog roka poslan je u Hamburg, gdje se zasad odlično snašao.

BiH mediji: Igor Štimac brutalno prozvao Torcidu i zauvijek zatvorio vrata Hajduka
HSV Luka Vušković

ML
mladen111
17:41 20.09.2025.

Bravo, mali. Očekujem od tebe da budeš oslonac repke u tandemu s Gvardiolom još dugo godina.

