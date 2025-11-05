Jeste li znali da Luka Modrić godinama nije razgovarao sa slavnim Hrvatom: 'Bilo mi je žao, ali...'

Gotovo svi Hrvati sjećaju se 11. srpnja 2018. godine kad su vatreni u polufinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji srušili englesku reprezentaciju i tako se plasirali u veliko finale. Pobjednički gol za Hrvatsku zabio je legendarni Mario Mandžukić, a najboljim igračem tog turnira proglašen je naš kapetan Luka Modrić.

Ipak, malo obožavatelja zna da Mandžukić i Modrić u prošlosti nisu razgovarali čak tri godine. Njihov odnos odavno je popravljen i opet prijateljski, ali nije uvijek bilo tako. Dvojica nogometaša zahladila su odnos uoči dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine, a Modrić je o tome progovorio u autobiografiji "Moja igra"..

"Rekao sam mu: 'Hajde, Mario, idemo danas jako.' Bilo je to onako kako igrači često međusobno potiču jedni druge na treningu ili utakmici, a Mandžukić me je, međutim, iznenadio svojom reakcijom. 'Samo ti gledaj sebe, pusti me.' Mislio sam da je riječ o nekom trenutnom neraspoloženju, kao da se nešto ljutio na mene, a nisam imao logično objašnjenje", otkrio je Luka u knjizi pa nastavio:

"S njim sam uvijek imao dobar odnos. Bili smo u stalnom kontaktu sve do tada, a onda je nastala tišina i odnos je zahladio. Da sam imao današnju mudrost, raščistio bih to odmah ili u najgorem slučaju na sljedećem okupljanju reprezentacije, no i ja sam bio prkosan. Kada se dva teška karaktera nađu u kratkom spoju, energija nestane. Meni je, iskreno, bilo krivo, ali nisam htio povući prvi potez, a očito nije ni on."

Odnos se popravio upravo uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji kad su zajedno osvojili srebrnu medalju.

"Dočekao sam pravi trenutak i inicirao razgovor. Htio sam mu reći koliko mi je žao što nemamo više blizak odnos. Zanimalo me koji je uzrok tome da više od tri godine komuniciramo isključivo kolegijalno. Razgovarali smo otvoreno i svakim trenutkom kao da se topio led između nas, odnosno problem koji je nastao ni iz čega. Rekao mi je da se nije ljutio na mene, već je mislio da sam ja ljutit na njega", objasnio je Modrić koji s 40 godina i dalje igra na vrhunskoj razini u Milanu.

Mandžukić se umirovio od reprezentativnog dresa poslije osvajanja svjetskog srebra u Rusiji, dok Modrić još i dalje predvodi Hrvatsku kao kapetan.