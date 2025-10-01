VIDEO Luka Dončić sočno opsovao na srpskom i nasmijao sve, razlog je bizaran

Početak nove NBA sezone sve je bliže, a momčadi se intenzivno pripremaju za izazove koji slijede. U sklopu tih priprema, Los Angeles Lakersi organizirali su svoj tradicionalni Media Day gdje je u centru pažnje bio upravo Luka Dončić, njihovo najveće pojačanje. Iako je u Los Angelesu uobičajeno toplo vrijeme, u dvorani sveučilišta UCLA, gdje se događaj održavao, bilo je iznenađujuće hladno. Kamere su zabilježile kako se slovenski as muči s niskom temperaturom, neprestano pušući u dlanove i trljajući ruke kako bi se barem malo ugrijao. Dok je odgovarao na pitanja, očito mu je prekipjelo te mu je u jednom trenutku izletjela sočna psovka na srpskom jeziku, što je izazvalo opći smijeh i unijelo dozu opuštenosti u formalno okruženje.

Ovaj simpatični incident samo je dodatno potvrdio koliko je Dončić opušten i karizmatičan, čak i pod svjetlima reflektora jednog od najvećih klubova na svijetu. Njegov dolazak u Lakerse u veljači ove godine bio je prava senzacija, a navijači s nestrpljenjem iščekuju početak sezone 22. listopada kako bi ga vidjeli u zlatno-ljubičastom dresu. Dončić je od samog početka pokazao da u Los Angeles ne dolazi samo privremeno, već da grad anđela vidi kao svoj novi dom, što je potvrdio i nedavnim potezima izvan terena koji svjedoče o njegovim dugoročnim planovima.

Njegovu predanost klubu i gradu najbolje oslikava nedavno potpisano trogodišnje produljenje ugovora vrijedno vrtoglavih 165 milijuna dolara, odnosno oko 152 milijuna eura. Taj ugovor jasno signalizira da uprava Lakersa u njemu vidi temelj momčadi za budućnost i lidera koji bi ih trebao povesti prema novim titulama. Dončić je time postao jedan od najplaćenijih igrača lige, a njegova odluka da se veže za Lakerse na duži period izazvala je euforiju među navijačima koji u njemu vide nasljednika klupskih legendi.

FOTO Pogledajte u kakvom luksuzu živi Luka Dončić, ovo se viđa samo u filmovima

Da su njegove namjere ostanka u Kaliforniji ozbiljne, potvrđuje i nedavna kupovina spektakularne vile u Manhattan Beachu, elitnom dijelu Los Angelesa. Za novi dom izdvojio je čak 25 milijuna dolara, a zanimljivo je da je luksuzno imanje do tada bilo u vlasništvu slavne ruske tenisačice Marije Šarapove. Ova investicija pokazuje da Dončić ne planira samo igrati, već i živjeti život na visokoj nozi u jednom od najpoželjnijih gradova na svijetu, čime se u potpunosti integrira u lokalnu zajednicu slavnih i bogatih.

Vila koju je Dončić kupio pravo je arhitektonsko čudo izgrađeno u japanskom stilu na prostranoj parceli od 2.300 četvornih metara uz sam Tihi ocean. Posjeduje pet spavaćih soba, golemi unutarnji i vanjski prostor koji se otvara prema bazenu te privatnu dvostaznu kuglanu, što pruža savršen bijeg od napornih utakmica i treninga. Interesantno je da je Šarapova istu vilu kupila 2012. godine za znatno manji iznos od 4,1 milijun dolara, no u godinama koje su uslijedile uložila je mnogo u njezino uređenje. Iako se može činiti da je Dončić preplatio nekretninu, s obzirom na njegov novi ugovor, cijena je za njega bila prava sitnica. Ovaj potez, uz duhoviti trenutak s medijskog dana, zaokružuje sliku superzvijezde koja se s osmijehom i samopouzdanjem priprema za novo poglavlje svoje blistave karijere.