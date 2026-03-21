Donald Trump je bijesan, doživio drugo poniženje u mjesec dana, ovaj put od Oklahome

"U kontaktu smo s Bijelom kućom i zahvalni smo na tome, ali nam raspored jednostavno ne dopušta", prenosi izjavu Thundera list "The Athletic".

Oklahoma, koja je trenutačno prva momčad Zapadne konferencije, igra u Washingtonu protiv Wizardsa u subotu, a onda u ponedjeljak gostuju kod Philadelphia 76ersa.

NBA prvaci redovito se pozivaju u posjet Bijeloj kući od 1963. godine kada su prvaci bili Boston Celticsi, ali tradicija zadnjih nekoliko godina nije uvijek ispoštovana zbog političkih razloga.

Golden State Warriorsi su se suzdržali od posjeta Bijeloj kući za vrijeme prvog mandata Donalda Trumpa 2017. godine. On je onda 2018. izjavio da povlači poziv, a te su godine Warriorsi opet osvojili naslov.

No momčad iz San Francisca je došla u posjet Bijeloj kući 2022. kada je predsjedničku dužnost obnašao demokrat Joe Biden. I time su pokazali svoj stav prem Trumpovoj politici.

Više profesionalnih momčadi odbilo je poziv za posjet Bijeloj kući u prvom mandatu Trumpa koji je nedavno uz veliku pompu primio američku hokejašku reprezentaciju koja je osvojila olimpijsko zlato na ZOI u Cortini d'Ampezzo i Milanu.

Američki mediji pišu da se iza ovog opravdanja "ne možemo doći zbog zgusnutog rasporeda" ustvari krije jasan stav dijela momčadi, odnosno nekolicine igrača koji odbijaju doći kod Donalda Trumpa, odnosno protive se njegovoj politici, ne samo u ratu na Bliskom istoku već i po pitanju nekih unutrašnjih politika SAD-a.

Trump je pak navodno bijesan zbog "košarice" Oklahome, pogotovo što je nedavno, prije mjesec dana, njegov poziv odbila i najbolja skijašica svijeta, Amerikanka Mikaela Shiffrin. I zato smatra da su ga ponizili neprihvaćanjem poziva za prijam u Bijeloj kući. Uglavnom, sve je više sportaša u SAD-u koji jasno pokazuju protivljenje politici Donalda Trumpa.