Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 62
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
UŽIVO Počela je Večernjakova ruža!
FOTO Pogledajte tko je sve stigao u HNK: Poznata lica zablistala na dodjeli Večernjakove ruže!
Enis Bešlagić je osvojio Večernjakovu ružu
Jakov Jozinović je novo lice godine: 'Na mladima svijet ostaje, mi smo budućnost'
Ema Branica je TV osoba godine: 'Mi ćemo se truditi i dalje, već 18 godina jako se trudim'
(Ne)uspjeh prvaka osvojio je nagradu Digitalna ruža
Plesnjak proglašen radijskom emisijom godine
Jurkotić: 'Radio je oduvijek bio moja prva ljubav, 28 godina se bavim ovim poslom'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Predsjedniče, ne hvala

Donald Trump je bijesan, doživio drugo poniženje u mjesec dana, ovaj put od Oklahome

U.S. President Trump departs the White House for Florida, in Washington
Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS
1/3
Autor
Karlo Ledinski
21.03.2026.
u 12:45

Košarkaši Oklahoma City Thundera, aktualni NBA prvaci, neće doći u tradicionalni posjet Bijeloj kući zbog problema s "rasporedom", pišu u subotu američki mediji. No, iza tog "problema s rasporedom" krije se puno više toga.

"U kontaktu smo s Bijelom kućom i zahvalni smo na tome, ali nam raspored jednostavno ne dopušta", prenosi izjavu Thundera list "The Athletic".

Oklahoma, koja je trenutačno prva momčad Zapadne konferencije, igra u Washingtonu protiv Wizardsa u subotu, a onda u ponedjeljak gostuju kod Philadelphia 76ersa. 

NBA prvaci redovito se pozivaju u posjet Bijeloj kući od 1963. godine kada su prvaci bili Boston Celticsi, ali tradicija zadnjih nekoliko godina nije uvijek ispoštovana zbog političkih razloga. 

Golden State Warriorsi su se suzdržali od posjeta Bijeloj kući za vrijeme prvog mandata Donalda Trumpa 2017. godine. On je onda 2018. izjavio da povlači poziv, a te su godine Warriorsi opet osvojili naslov. 
No momčad iz San Francisca je došla u posjet Bijeloj kući 2022. kada je predsjedničku dužnost obnašao demokrat Joe Biden. I time su pokazali svoj stav prem Trumpovoj politici.

Više profesionalnih momčadi odbilo je poziv za posjet Bijeloj kući u prvom mandatu Trumpa koji je nedavno uz veliku pompu primio američku hokejašku reprezentaciju koja je osvojila olimpijsko zlato na ZOI u Cortini d'Ampezzo i Milanu. 

Američki mediji pišu da se iza ovog opravdanja "ne možemo doći zbog zgusnutog rasporeda" ustvari krije jasan stav dijela momčadi, odnosno nekolicine igrača koji odbijaju doći kod Donalda Trumpa, odnosno protive se njegovoj politici, ne samo u ratu na Bliskom istoku već i po pitanju nekih unutrašnjih politika SAD-a.

Trump je pak navodno bijesan zbog "košarice" Oklahome, pogotovo što je nedavno, prije mjesec dana, njegov poziv odbila i najbolja skijašica svijeta, Amerikanka Mikaela Shiffrin. I zato smatra da su ga ponizili neprihvaćanjem poziva za prijam u Bijeloj kući. Uglavnom, sve je više sportaša u SAD-u koji jasno pokazuju protivljenje politici Donalda Trumpa.
Ključne riječi
NBA prvaci Oklahoma Thunder Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!