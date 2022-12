VIDEO Albanka na tribinama provocirala Srbe dvoglavim orlom pa izbačena sa stadiona

Nogometaši Švicarske svladali su Srbiju sa 3:2 i kao drugoplasirana reprezentacija skupine G pridružili su se u osmini finala Svjetskog prvenstva u Kataru reprezentaciji Brazila koja je unatoč porazu 0:1 od Kameruna osvojila prvo mjesto. Na stadionu 974 u Dohi Švicarska je povela u 20. minuti, kad je na dodavanje Sowa loptu u mrežu sa desetak metara poslao Xherdan Shaqiri.

Srbija je preokretom došla do vodstva. U 25. minuti loptu je glavom u mrežu poslao Aleksandar Mitrović, a u 35. minuti je pogodak za 2:1 postigao Dušan Vlahović. Švicarska je ipak na odmor otišla s rezultatom koji joj je donosio plasman u osminu finala, jer je u 44. minuti na 2-:2 izjednačio Breel Embolo. Sjajnu akciju Švicaraca već u trećoj minuti drugog poluvremena Remo Freuler je završio pogotkom za 3:2.

A fan escorted out of the stadium for making the Albanian eagle gesture, an innocuous gesture that simply means Albania(n).



Meanwhile, Serbia's fans are free to display messages calling for genocide in Kosovo.



Shameful. pic.twitter.com/Z6g8HTAzBN