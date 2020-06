VIDEO Lovrenova reakcija izazvala lavinu komentara, nisu ga štedjeli!

U prijateljskoj nogometnoj utakmici Liverpool je pobijedio Blackburn sa 6:0. Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren igrao je drugo poluvrijeme, a njegova reakcija u jednoj obrambenoj akciji svidjela se osobi koja uređuje društvene mreže kluba.

Stoper Liverpoola presjekao je gostujući napad te se okrenuo kraj suparničkog igrača i loptu vratio prema svojim vratima.

U objavi uz video piše: 'Lijepo, Dejan Lovren'.

Objava na Liverpoolovom Twitteru izazvao je mnoštvo komentara, koji se vatrenom neće previše svidjeti.

'Što je ovo?', 'Novi ugovor molim lijepo', 'Koji je ovo k....', 'Molim vas recite mi da je ovaj tvit šala', 'Da li se to samo meni čini ili bi ovo mogao napraviti bilo koji šestogodišnjak s minimalno nogometnog znanja?', 'Maldini se u ovom trenutku trese', samo su neki od komentara koje su ostavili navijači.

Hrvatski reprezentativac ponovno se našao na meti kritičara. Nedavno je izjavio da mu te ne smeta.

- Kada igraš na toj razini normalno je da te kritiziraju. Iskreno, uopće me to ne zamara. Ako osjetim kritiku, to će biti od trenera. No ja sam sebi najveći kritičar - podvlači Dejan Lovren i nastavlja:

- Ja vidim kada odigram dobro, a kada ne. Ne trebaju mi kritičari za to. Ne čitam mnogo novine i ne slušam nogometne stručnjake o tome što misle o mojoj igri. Kritike me samo još više očvrsnu.

Dejan Lovren s Liverpool ima ugovor do ljeta 2021. godine.

>> Lovrenova urnebesna ljetna potraga za Vrsaljkom