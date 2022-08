VIDEO Joshua 'poludio' nakon poraza! Uzimao mikrofon, svađao se i bacio pojaseve

Ukrajinac Oleksandr Usik obranio je naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji svladavši i u uzvratnom dvoboju u Jeddahu Britanca Anthonyja Joshuu, ovoga puta podijeljenom odlukom sudaca. U vlasništvu Ukrajinca ostaju WBO, IBF, WBA i IBO pojasevi u teškoj kategoriji. Zapravo svi važniji osim onog WBC-ovog koji je u vlasništvu Tysona Furyja koji se navodno vraća iz mirovine.

Usik ovoga puta nije dominantno nadboksao Joshuu kao u njihovom prvom okršaju u rujnu prošle godine, ali je bio dovoljno bolji da odlukom sudaca uzme titulu.

Joshui je ovaj drugi poraz jako teško pao pa je imao 'žutu minutu' u ringu nakon što je objavljeno da je Usik pobjednik meča. Teško je opisati sve što se dogodilo, ali bila je to kombinacija odavanja počasti svom protivniku i bijesa zbog toga što ga je opet pobijedio. Britanac se čak doveo do toga da su ga ljudi iz njegovog tima morali odvoditi iz ringa kako bi spriječili još veću neugodnost njihovog boksača.

Uzeo je Usiku ukrajinsku zastavu i ogrnuo se njome u znak potpore ukrajinskom narodu, a onda su imali bizaran razgovor:

- Nisi jači od mene, pa kako si me pobijedio? Zbog vještine' - u nevjerici je vikao Joshua, a Usik je pokušao doprijeti do njega govoreći:

- Slušaj, slušaj…

Joshua je nakon toga uzeo mikrofon i cijeloj dvorani pričao o teškim trenucima svoga života, kako je trebao završiti u zatvoru. Obračunao se i s kritičarima, a onda je pričao o ratu u Ukrajini i pozvao publiku da zaplješće velikom prvaku Usiku.

- Podignite ruke u Usykovu čast koji je pod uvjetima u kojima se nalazio obranio naslov prvaka. Pobijedio me, a ja sam možda mogao boksati bolje. To pokazuje koliko je rada morao uložiti. Ne mogu boksati kao što su to radili Mike Tyson, Sonny Liston, Jack Dempsey i Rocky Marciano, ja sam težak. Zaplješćite Usyku - govorio je Joshua.

"𝐔𝐍𝐃𝐄𝐑𝐒𝐓𝐀𝐍𝐃 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍!" 💯



Anthony Joshua takes the microphone to vent his frustrations before congratulating Oleksandr Usyk 🎤#UsykJoshua2 pic.twitter.com/KPlmjRDm4k — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 21, 2022

Kada se činilo da neugodnije ne može, Joshua je razuvjerio sve. U jednom je trenutku uzeo dva pojasa, pretpostavlja se WBA-ov i Ring magazina, te ih govoreći nešto sebi u bradu bacio izvan ringa.

Anthony Joshua throws two belts out of the ring as he loses temper after defeat to Oleksandr Usyk. 😲😲 pic.twitter.com/PHDIe2FWGh — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 20, 2022

Ukrajinski boksač je ponovno bio sjajan i odličnom taktikom nadmudrio protivnika kao i lani u rujnu u njihovom prvom okršaju u Londonu, prenosi Croring.

- Pobjedu posvećujem svima, obitelji, timu, svojoj domovini i ukrajinskim braniteljima. Hvala vam - kazao je Usyk, te iskazao želju boriti se protiv Tysona Furyja:

- Siguran sam da nije umirovljen, želim se boriti protiv njega. Ne budem li dobio tu borbu više se s nikim neću boriti.

Usyku i Joshui je ovom priredbom u Saudijskoj Arabiji zajamčen honorar od 60 milijuna dolara.