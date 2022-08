Hrgović: Ovo je bilo za moga oca i moju predivnu ženu! Znao sam da sam dobio

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović jednoglasnom odlukom sudaca slavio je protiv Kineza Zhileija Zhanga u eliminator meču za naslov IBF-ova prvaka u saudijskoj Džedi.

Hrgović je nakon 12 iscrpljujućih rundi stigao do najveće pobjede u karijeri, te je Zhangu nakon 24 pobjede i jednog remija nanio prvi poraz u karijeri.

- Ja sam ratnik, to je bilo za mog oca koji je preminuo prije nekoliko mjeseci. Pero Hrgović, poseban čovjek. On i moja predivna žena Marinela bili su tu sa mnom. Ona je bila sa mnom u trening-kampu u Houstonu i dala mi snagu. Vidite kako je lijepa, anđeo! - izjavio je Hrgović u ringu neposredno nakon odluke sudaca, a onda se i kratko osvrnuo na meč:

- Znao sam da sam dobio, iako je bilo tijesno. Gubio sam, ali zadnje runde sam se natjerao do kraja, dao sam sve od sebe i pogađao ga. On je u posljednjim rundama samo stajao. A taj nokdaun u prvoj rundi... nije me uopće pogodio nego sam izgubio ravnotežu. Kako sam nastavio? Jer sam ratnik, čovječe!

Na kraju je progovorio i o Kinezu:

- Iznenadio me, bolji je nego što sam mislio, baš je bila teška borba, jako tijesno, ali dobio sam.

