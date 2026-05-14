Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Posljednjeg dana EP-a

Četvrto odličje za Hrvatsku izborio bivši svjetski prvak Marko Golubić

Adam Hercog/Hrvatski taekwondo savez
Autor
Dražen Brajdić
14.05.2026.
u 17:32

Spektakularnim borbama je došao Golubić do polufinala u kojem je izgubio od svog velikog rivala Srbina Stefana Takova kojeg je Marko, pak, prije tri godine pobijedio u finalu Svjetskog prvenstva

Svaki dan junak jedan. Tako bismo mogli opisati četiri dana nastupanja hrvatske tekvondaške reprezentacije na Prvenstvu Europe u Münchenu.

Prvog dana to je bio Ivan Šapina (87 kg), drugog Leon Hrgota (80 kg), u srijedu Nika Karabatić (57 kg) a u četvrtak Marko Golubić (74 kg). A on je u svoje prve tri borbe podsjetio na onog Marka koji je prije tri godine, u Azerbajdžanu, postao svjetskim prvakom.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

U šesnaestini finala, protiv Ukrajinca Andrija Hrihorčuka, izgubio je prvu rundu a onda se u drugoj (9:4) i naročito u trećoj (22:10) razgoropadio. Zanimljivo je da je u toj borbi Golubić imao dva trenera. Prvu rundu i prvi dio druge vodio je Divjan Martin Kelava (trener Sofije Hinić) a dio druge i treću njegov standardni trener, i izbornik, Dejan Mesarov.

A Mesarovu se na susjednom borilištu preklopilo vrijeme s borbom u kojoj je vodio Maroja Devernayja pa je, po završetku te borbe, skočio u susjedni trenerski kutak.

U osmini finala namjerio se hrvatski borac na Angela Mangionea kojem je, također, prepustio jednu rundu (15:11, 9:12). A njihova treća, presudna, dionica bila je spektakularna, možda i najbolja runda cijelog Prvenstva. Naime, još samo 15 sekundi prije kraja Golubić je vodio 16:15 nakon čega je uslijedio vatromet udaraca pa je runda završila 31:29 za hrvatskog borca. A on je gotovo izgubljenu situaciju preokrenuo spektakularnim stražnjim kružnim udarcem u glavu vrijednim šest bodova.

Kad smo pomislili da nam nešto slično slijedi u četvrtfinalu, u borbi u kojoj pobjeda osigurava medaljaško postolje, dogodilo se to da je Marko stvar riješio u dvije runde (11:8, 23:8). I to protiv drugog nositelja Danca Otta Jorgensena koji je za hitronogog Hrvata ipak bio prestatičan.

Evo kako je te tri borbe prokomentirao Golubićev trener Mesarov:

- Ukrajinac i Talijan tek su postali seniori i jako su dobri borci. Talijan je bio i juniorski svjetski prvak i po stilu je sličan Marku pa je s njim bilo i najteže. A kada ti je suparnik opasan iz s distance i iz klinča, iz napada i obrane, dobar blok rukama je jako bitan a Marku je danas sve curilo no uvijek je lupio udarac više pa je sve otišlo na njegovu stranu.

Golubića je u polufinalu čekao stari znanac Stefan Takov kojeg je Marko pobijedio u finalu Svjetskog prvenstva ali je od njega izgubio za medalju u Guadalajari na SP-u godinu prije što je jamčilo zanimljiv okršaj. Pobijedio je Marko svog velikog srpskog rivala i nedavno na turniru u Skopju ali ne i u ovom polufinalu na što je kazao:

- Ovo mi je prvo odličje nakon svjetskog zlata iz 2023. Nije to ono što sam htio jer sam bio top spreman nakon dugo vremena i problema s ozljedama. No, napokon sam se vratio u pravu formu i osjećao sam se sjajno. No, u polufinalu su nijanse odlučile. U našim borbama puno je taktiziranja jer je on malo duži pa ja moram skratiti distancu i čim bi se ja upustio u šoru, kako ja inače radim on bi me kaznio. U prvoj rundi sam imao više dodira oklopa no on je u posljednjim sekundama pogodio neki "kliz" i poveo 1-0. U drugoj smo isto obojica taktizirali i čim sam se ja malo otvorio on mi je zadao više bodova.

A jako zanimljiv je bio i četvrtfinale između Lauren Williams i Magdalene Matić kojeg je Britanka, dvostruka europska prvakinja i srebrna olimpijka iz Tokija, dobila zahvaljujući svojem golemom iskustvu. A bio je to vrlo zanimljiv meč u kojem su mlađahnoj Hrvatici nijanse odlučnosti i iskustva nedostajale do njene prve seniorske medalje (10:11, 12:8, 3:8).

Samo dvije sekunde prije kraja prve runde imala je Magdalena 10:6 ali je onda Williams pogodila udarac iz okreta za vodstvo u rundama a na koncu je, na rutinu, dobila i treću. Mladoj Hrvatici je tako ostala utjeha petog mjesta ako takav plasman za bilo koga iz splitske tvornice medalja (Marjan) može biti utješan.

Utjehu u svom dometu pak može tražiti 16-godišnja Sofija Hinić (49 kg) koja je prošla Šveđanku Kelc da bi potom izgubila od Španjolke Cerezo Iglesias, dvostruke europske prvakinje i srebrne iz Tokija.

Jednu pobjedu i poraz imao je i Maroje Devernay (54 kg) koji je već u drugom kolu naletio na prvog nositelja, Bugara Hristijana Georgijeva.
Ključne riječi
Marko Golubić Munchen prvenstvo Europe Tekvondo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!