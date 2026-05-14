Četvrto odličje za Hrvatsku izborio bivši svjetski prvak Marko Golubić

Svaki dan junak jedan. Tako bismo mogli opisati četiri dana nastupanja hrvatske tekvondaške reprezentacije na Prvenstvu Europe u Münchenu.

Prvog dana to je bio Ivan Šapina (87 kg), drugog Leon Hrgota (80 kg), u srijedu Nika Karabatić (57 kg) a u četvrtak Marko Golubić (74 kg). A on je u svoje prve tri borbe podsjetio na onog Marka koji je prije tri godine, u Azerbajdžanu, postao svjetskim prvakom.

U šesnaestini finala, protiv Ukrajinca Andrija Hrihorčuka, izgubio je prvu rundu a onda se u drugoj (9:4) i naročito u trećoj (22:10) razgoropadio. Zanimljivo je da je u toj borbi Golubić imao dva trenera. Prvu rundu i prvi dio druge vodio je Divjan Martin Kelava (trener Sofije Hinić) a dio druge i treću njegov standardni trener, i izbornik, Dejan Mesarov.

A Mesarovu se na susjednom borilištu preklopilo vrijeme s borbom u kojoj je vodio Maroja Devernayja pa je, po završetku te borbe, skočio u susjedni trenerski kutak.

U osmini finala namjerio se hrvatski borac na Angela Mangionea kojem je, također, prepustio jednu rundu (15:11, 9:12). A njihova treća, presudna, dionica bila je spektakularna, možda i najbolja runda cijelog Prvenstva. Naime, još samo 15 sekundi prije kraja Golubić je vodio 16:15 nakon čega je uslijedio vatromet udaraca pa je runda završila 31:29 za hrvatskog borca. A on je gotovo izgubljenu situaciju preokrenuo spektakularnim stražnjim kružnim udarcem u glavu vrijednim šest bodova.

Kad smo pomislili da nam nešto slično slijedi u četvrtfinalu, u borbi u kojoj pobjeda osigurava medaljaško postolje, dogodilo se to da je Marko stvar riješio u dvije runde (11:8, 23:8). I to protiv drugog nositelja Danca Otta Jorgensena koji je za hitronogog Hrvata ipak bio prestatičan.

Evo kako je te tri borbe prokomentirao Golubićev trener Mesarov:

- Ukrajinac i Talijan tek su postali seniori i jako su dobri borci. Talijan je bio i juniorski svjetski prvak i po stilu je sličan Marku pa je s njim bilo i najteže. A kada ti je suparnik opasan iz s distance i iz klinča, iz napada i obrane, dobar blok rukama je jako bitan a Marku je danas sve curilo no uvijek je lupio udarac više pa je sve otišlo na njegovu stranu.

Golubića je u polufinalu čekao stari znanac Stefan Takov kojeg je Marko pobijedio u finalu Svjetskog prvenstva ali je od njega izgubio za medalju u Guadalajari na SP-u godinu prije što je jamčilo zanimljiv okršaj. Pobijedio je Marko svog velikog srpskog rivala i nedavno na turniru u Skopju ali ne i u ovom polufinalu na što je kazao:

- Ovo mi je prvo odličje nakon svjetskog zlata iz 2023. Nije to ono što sam htio jer sam bio top spreman nakon dugo vremena i problema s ozljedama. No, napokon sam se vratio u pravu formu i osjećao sam se sjajno. No, u polufinalu su nijanse odlučile. U našim borbama puno je taktiziranja jer je on malo duži pa ja moram skratiti distancu i čim bi se ja upustio u šoru, kako ja inače radim on bi me kaznio. U prvoj rundi sam imao više dodira oklopa no on je u posljednjim sekundama pogodio neki "kliz" i poveo 1-0. U drugoj smo isto obojica taktizirali i čim sam se ja malo otvorio on mi je zadao više bodova.

A jako zanimljiv je bio i četvrtfinale između Lauren Williams i Magdalene Matić kojeg je Britanka, dvostruka europska prvakinja i srebrna olimpijka iz Tokija, dobila zahvaljujući svojem golemom iskustvu. A bio je to vrlo zanimljiv meč u kojem su mlađahnoj Hrvatici nijanse odlučnosti i iskustva nedostajale do njene prve seniorske medalje (10:11, 12:8, 3:8).

Samo dvije sekunde prije kraja prve runde imala je Magdalena 10:6 ali je onda Williams pogodila udarac iz okreta za vodstvo u rundama a na koncu je, na rutinu, dobila i treću. Mladoj Hrvatici je tako ostala utjeha petog mjesta ako takav plasman za bilo koga iz splitske tvornice medalja (Marjan) može biti utješan.

Utjehu u svom dometu pak može tražiti 16-godišnja Sofija Hinić (49 kg) koja je prošla Šveđanku Kelc da bi potom izgubila od Španjolke Cerezo Iglesias, dvostruke europske prvakinje i srebrne iz Tokija.

Jednu pobjedu i poraz imao je i Maroje Devernay (54 kg) koji je već u drugom kolu naletio na prvog nositelja, Bugara Hristijana Georgijeva.