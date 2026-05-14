Brončani Marko: Nikad ne otpisujte Golubića, nakon tri godine vratio sam se na medaljaško postolje i tu ćete me još viđati

Nije to bilo ono sretno lice kakvo smo navikli kada god ga susretnemo, no nakon što se ponovo popeo na medaljaško postolje munchenskog Prvenstva Europe djelić sreće ga je ipak oplahnuo. Unatoč polufinalnom porazu od srpskog borca Stefana Takova (0:2, 3:12).

I premda su neki ustvrdili da oklop kojeg je nosio Takov nije bio toliko osjetljiv koliko ovaj kojeg je on nosio, Marko Golubić nije ni pomišljao na to se izvlačiti. Unatoč činjenici da je do polufinala, u tri borbe i osam rundi, imao 128 bodova a u borbi za finale niti jedan svoj bod što doista baca sumnju i na osjetljivost oklopa na suparničkom borcu:

- Ne želim ja o tome, nisam takav tip. To je takav sport. On je prošao u finale a meni ostaje izvući pouke iz ove borbe. Moram nastaviti kopati i raditi.

Da ponovo vodi polufinalnu borbu bi li išta drugačije radio?

- Ništa posebno ne bih mijenjao. Slušao bih trenera, provodio taktiku koju smo dogovorili. Oklop možda nije najbolje radio. To je tekvondo današnji. Ne smiješ se upuštati u neku šoru jer će te protivnik kazniti. Na kraju sam morao ići na sve ili ništa pa je tu i nastala razlika koja uopće ne oslikava odnos snaga. Netko tko vidi ishod druge runde pomislit će da me nabio a to upoće nije bilo tako. Ja sam lupio četiri puta i meni nije iskočio niti jedan bod a on je četiri puta lupio i njemu su sva četiri iskočila. No, što je tu je. Idem se istegnuti, poslikati, proslaviti i nakon toga ponovo u boj.

Ako već nije ušao u finale a onda je barem bio protagonist najbolje runde Prvenstva. Naime, u borbi osmine finala protiv mladog Talijana Mangionea, Golub je dobio treću rundu sa 31:29. A još 11 sekundi prije isteka runde bilo je "samo" 16:15.

- To je kada se upustiš u šoru sa mnom ne završi po tebe dobro. Mladi Talijan je sjajan, uvijek je nezgodan, ali nikad ne otpisujte Golubića tako lako. Borba traje dok sudac ne kaže da je kraj. Uvijek se borim do posljednje sekunde.

Dojam je da je lakše dobio četvrtfinale protiv Danca Jorgensena (11:8, 23:8) nego dvije prethodne borbe, prvu protiv Ukrajinca Hrihorčuka (3:4, 9:4, 22:10) i drugu protiv već spomenutog Talijana Mangionea (15:11, 9:12, 31:29).

- U toj borbi sam bio opušteniji jer sam znao da mi Danac leži po stilu. Niti je brži niti jači, radio sam po taktici i na kraju dobio 2-0 u rundama. Uzeo sam napokon tu europsku medalju koju sam dočekao nakon petog pokušaja. Nije ono odličje koje sam htio, uvijek ciljam zlato i znam da sam ovdje najbolji, ali to je takva igra u kojoj nijanse odlučuju. Naročito nakon što se sport promijenio. To su ti neki čudni udarci na koje se mi moramo prilagoditi.

Sada tekvondaši moraju trenirati i svojevrsne "frljoke".

- Ja sam fajter u duši, ja sam se od stare škole prebacio na novu školu. Još uvijek sam pri vrhu. Drago mi je da sam se vratio na postolje i još ćete dosta vidjeti takvih trenutaka od mene.

Dakako, uz uvjete da ne bude ozljeda a bilo ih je.

- Prošle godine mi je operiran meniskus a list mi je bio napuknuo prije Svjetskog prvenstva u Wuxiju koje je bilo u listopadu. Išao sam tamo i dobio dva odlična meča a treći sam izgubio. Nisam bio niti blizu 100 posto. Zapravo, nisam bio u formi kako spada još od Olimpijskih igara. Napokon sam se vratio baš u pravu formu. Hvala Bogu nema ozljeda a za tri tjedna nam je već President kup isto u Njemačkoj ali u Nurbnergu. I to nam je prvo natjecanje na kojem se mogu skupljati bodovi za nastup na Olimpijskim igrama u Los Angelesu. Proslavit ću ovu medaljicu preko vikenda i u ponedjeljak ću već biti u dvorani. Opet po dva do tri puta dnevno.

Baš kao i u Parizu, Marko i u Los Angelesu želi nastupiti u nižoj kategoriji od svoje jer njegova do 74 nije olimpijska ali do 68 kg jest.

- Ja mogu skupljati olimpijske bodove i u svojoj kategoriji osim na Grand Prix turnirima i na Grand Slamu gdje moram nastupiti u olimpijskoj kategoriji. Četiri su Grand Prixa godišnje i Grand Slam gdje se spajaju kategorije pa ću na ta natjecanja ići do 68 kilograma.

Znači nije mu problem konstrolirati težinu?

- Nije. S dobrim pristupom, s nutricionistom sve se može. I ako si ti to u glavi posložiš da možeš.

Njegova Dubrava će znati cijeniti i ovu broncu.

- Uvijek naglašavam od kuda sam, što sam i drago mi je da mi je došao otac i neki obiteljski prijatelji. Došli su mi prijatelji iz prvog kluba a kada vidiš i prijatelje iz reprezentacije kako navijaju bude ti lakše. Jako mi je drago da su došli i da su vidjeli što je tekvondo, da su osjetili ovu atmosferu.

A djevojka Ivana, je li ona bila?

- Ona je doma gledala i sekirala se. Ona ima posla, ona je trenerica pilatesa. U istom smo điru. Tko god želi probati pilates, neka se javi meni, ja ću da dalje proslijediti.
































































