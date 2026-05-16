FOTO Gdje je danas prošlogodišnji hrvatski predstavnik na Euroviziji? Otišao je iz Hrvatske, a evo i zašto

Večeras će cijela Hrvatska biti uz televizijske ekrane kad na pozornicu arene Wiener Stadthalle u Beču stupi grupa Lelek u finalu jubilarne 70. Eurovizije. Tim povodom prisjetili smo se našeg prošlogodišnjeg predstavnika Marka Bošnjaka, koji je posljednjih mjeseci pritajio od javnosti. Rijetko objavljuje i na društvenim mrežama, a njegova posljednja objava datira iz 20. travnja ove godine. Tada se javio iz Londona, gdje je imao nastup u jednom noćnom klubu.

Bošnjak je u Hrvatskoj posljednji put viđen za Valentinovo ove godine, kad su ga paparazzi snimili u opuštenoj šetnji zagrebačkom špicom. Pjevač se lani odselio u Berlin, a za Dan zaljubljenih se vratio u Zagreb, gdje je prethodno živio 7 godina. Povod njegovog povratka bio je nastup na finalnoj večeri Dore 15. veljače, koju je otvorio izvedbom pjesme "Poison Cake", s kojom je predstavljao Hrvatsku na prošlogodišnjoj Euroviziji u Švicarskoj.

Podsjetimo, ovako je mladi pjevač objasnio obožavateljima odluku o preseljenju: - Koliko god sam želio da Balkan bude moj dom i koliko god se želio osjećati prihvaćeno ovdje, to ipak nije išlo. Trebam napraviti ono što je najbolje za mene - poručio je i odselio u Berlin.

Netko od obožavatelja je pitao Marka kako je i ide li mu na bolje otkako se preselio. - Mentalno sam se posložio i nabrijao za nadolazeću godinu. U kreativnom sam procesu i polako sastavljam svoj bendić u Berlinu. U siječnju snimam prvih pet pjesama za album i to mi je najveći fokus trenutačno. Vjerujem da ću se vratiti na scenu jači i pametniji nego prije, i baš baš mi je trebalo preseljenje da dođem do te točke, jako sam zaglavio u Hrvatskoj - odgovorio je pjevač.

Jedna obožavateljica mu je napisala kako se odselio iz Zagreba baš u trenutku kad se ona doselila u Zagreb, a Marko je objasnio kako je morao otići jer je sedam godina života u tom gradu bilo dosta i počela ga je živcirati. Postavljeno mu je i pitanje hoće li biti gost na Dori. - Još uvijek nisam dobio poziv da krenem pripremati nastup, ali se slobodno možete javiti organizatorima da se pobrinemo da do toga i dođe - odgovorio je Marko koji je naposljetku dobio poziv.

Kada je odlazio iz Hrvatske poručio je kako je osjetio zasićenje kada je u pitanju glazba te je i to naveo kao jedan od razloga zašto odlazi. - U kreativnom smislu nemam pojma što činim. U jednu ruku počeo sam mrziti glazbu, zato što glazba za mene znači puno više nego što je to samo glazba. Počeo sam imati negativne emocije,a glazbom sam se počeo baviti upravo da izbjegnem te negativne emocije. Sad osjećam kao da nešto forsiram. Ako nestanem na npr. pet godina, nemojte se iznenaditi. U kreativnom smislu osjećam velike blokade, a odlaskom odavde mislim da mogu profitirati. Volim vas sve, hvala što ste me poslali na Euroviziju, to je bilo jako kul - rekao je glazbenik koji rodom dolazi iz Prozor-Rame.