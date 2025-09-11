Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
U ZRAČNOJ LUCI

VIDEO Jokić je ponovo razljutio Srbiju. Ovaj potez zamjerili su mu više od ispadanja

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Turkey v Serbia
Foto: INTS KALNINS/REUTERS
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
11.09.2025.
u 20:40

Na samom prvenstvu Jokić je bio najbolji igrač Srbije, prosječno je bilježio 22.3 poena, devet skokova i 4.2 asistencije

Nikola Jokić, još jedna od velikih zvijezda srpskog sporta, nije uspio s reprezentacijom ostvariti očekivani uspjeh. Posrtaj na Eurobasketu smatra se jednim od najvećih razočaranja posljednjih godina. Srbija je u turnir ušla s golemim samopouzdanjem nakon sjajnog niza pobjeda u pripremama. Uspješno su odradili i prve četiri utakmice skupine, no već tada su počeli problemi s ozljedama koji su narušili atmosferu i sigurnost u igri.

Tijesni poraz u posljednjem kolu skupine shvaćen je kao prolazna slabost, a vjerovalo se da će se reprezentacija kroz teži put probiti sve do finala. Umjesto toga, stigao je šok, poraz od Finske u osmini finala i neočekivano rano ispadanje. Povratak u Beograd bio je daleko skromniji od planiranog: dočekali su ih tek nekolicina novinara i grupa mlađih navijača.

FOTO Crnogorci izvjesili neočekivanu poruku: 'Oprosti nam Dubrovniče'
FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Turkey v Serbia
1/8

Posebnu pažnju izazvao je trenutak s aerodroma, kada je jedan dječak pokušao doći do Jokića. Trostruki MVP NBA lige odbio je zastati za fotografiju, signalizirao mu je da nije raspoložen, a kada je dječak ipak pokušao snimiti selfie, Jokić je samo kratko odmahnuo glavom i požurio kroz terminal. Snimku događaja možete pogledati OVDJE.

Na samom prvenstvu Jokić je bio najbolji igrač Srbije, prosječno je bilježio 22.3 poena, devet skokova i 4.2 asistencije, što ga je svrstalo među šest najboljih strijelaca i četiri najbolja skakača turnira. Ipak, to nije bilo dovoljno za uspjeh reprezentacije, a mnoge je još više razočarala njegova reakcija po povratku u Srbiju.

Evo s kim Hrvatska može igrati na Svjetskom prvenstvu, svi primjećuju jedan bitan detalj
Ključne riječi
Nikola Jokić Srbija košarka

Komentara 1

Pogledaj Sve
IS
istokdole
21:07 11.09.2025.

Tragedija. Posebno interesantna za nas u Hrvatskoj. Zijev.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još