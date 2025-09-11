VIDEO Jokić je ponovo razljutio Srbiju. Ovaj potez zamjerili su mu više od ispadanja

Nikola Jokić, još jedna od velikih zvijezda srpskog sporta, nije uspio s reprezentacijom ostvariti očekivani uspjeh. Posrtaj na Eurobasketu smatra se jednim od najvećih razočaranja posljednjih godina. Srbija je u turnir ušla s golemim samopouzdanjem nakon sjajnog niza pobjeda u pripremama. Uspješno su odradili i prve četiri utakmice skupine, no već tada su počeli problemi s ozljedama koji su narušili atmosferu i sigurnost u igri.

Tijesni poraz u posljednjem kolu skupine shvaćen je kao prolazna slabost, a vjerovalo se da će se reprezentacija kroz teži put probiti sve do finala. Umjesto toga, stigao je šok, poraz od Finske u osmini finala i neočekivano rano ispadanje. Povratak u Beograd bio je daleko skromniji od planiranog: dočekali su ih tek nekolicina novinara i grupa mlađih navijača.

FOTO Crnogorci izvjesili neočekivanu poruku: 'Oprosti nam Dubrovniče'

Posebnu pažnju izazvao je trenutak s aerodroma, kada je jedan dječak pokušao doći do Jokića. Trostruki MVP NBA lige odbio je zastati za fotografiju, signalizirao mu je da nije raspoložen, a kada je dječak ipak pokušao snimiti selfie, Jokić je samo kratko odmahnuo glavom i požurio kroz terminal. Snimku događaja možete pogledati OVDJE.

Na samom prvenstvu Jokić je bio najbolji igrač Srbije, prosječno je bilježio 22.3 poena, devet skokova i 4.2 asistencije, što ga je svrstalo među šest najboljih strijelaca i četiri najbolja skakača turnira. Ipak, to nije bilo dovoljno za uspjeh reprezentacije, a mnoge je još više razočarala njegova reakcija po povratku u Srbiju.