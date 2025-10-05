VIDEO Jedan dinamovac nije mogao obuzdati bijes poslije poraza: Pogledajte što je napravio

U posljednjem susretu devetog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Lokomotiva je kao domaćin na stadionu Maksimir pobijedila Dinamo sa 2-1 nanijevši "modrima" drugi poraz sezone. Bila je to iznimno zanimljiva utakmica s tri gola, još nizom prilika, ali i dvojbenih situacija o kojima je odlučivao VAR i o kojima će se sasvim sigurno još raspravljati.

Golove za "lokose" zabili su Aleks Stojković (21) i Marko Pajač (61-11m), dok je pogodak za goste zabio Dion Drena Beljo (67). Najljući nakon poraza bio je Dinamov vratar Nevistić, koji je svoj bijes iskalio bacanjem rukavica. Nevistić zasigurno nije imao dobru večer jer je skrivio kazneni udarac nakon što je promašio loptu pa faulirao Krivaka.

Pokušao se iskupiti obranom penala, pročitao je gdje će Pajač pucati, ali udarac je bio precizan i presnažan. Video pogledajte OVDJE. Mnogi zazivaju povratak Dominika Livakovića u plavu svlačionicu pa tako ostaje za vidjeti hoće li rođeni Đakovčanin ostati u Maksimiru ili će negdje dalje nastaviti karijeru.