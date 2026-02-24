VIDEO Poslušajte komunikaciju između Bela i VAR sobe prilikom crvenog kartona za Rijeku: 'Di si Dario'

Šef hrvatskih sudaca Bertrand Layec objavio je danas sudačku analizu za netom završeno 23. kolo HNL-a. Najviše pozornosti privukao je Jadranski derbi kojeg su na Poljudu odigrali Hajduk i Rijeka. U utakmici s dva crvena kartona, na kraju je kao pobjednik izašla domaća momčad zahvaljujući pogotku Marka Livaje iz 79. minute.

Tko zna u kojem bi smjeru utakmica otišla da krajem prvog poluvremena kada je sudac Dario Bel isključio veznjaka Rijeke Dejana Petroviča zbog grubog prekršaja nad Hugom Guillamonom. Sudac je prvo pustio prednost, no na upozorenje VAR sobe odlučio je pogledati snimku te na kraju pokazati slovencu crveni karton.

Zajedno s analizom suđenja, HNS je na svojoj službenoj stranici objavio i komunikaciju Bela i VAR sobe u tom trenutku. VAR suci bili su Ivan Matić i Goran Pataki, a u jednom trenutku se u komunikaciji mogu čuti riječi "Di si Dario", a odgovor glavnog sudca nije posve jasan.

