Kovačević je pogriješio i skupo platio školu: Nejasno je zašto nije koristio ključnu prednost Dinama

Pokušali smo pogađati kakve će sve promjene nakon utakmice u Bačkoj Topli i trošenja igrača u susretu s Maccabijem, te puta koji je u Zagrebu završio tek u petak u 6.30 ujutro, za susret s Lokomotivom napraviti trener Dinama Mario Kovačević. Očekivali smo Bennacera, Bakrara, Perez-Vinlöfa, Villara, Stojkovića, Vidović, Kulenovića, ma bar trojicu ili četvoricu od njih, ali je očito da nismo 'pročitali' trenera plavih, on je uveo samo Bennacera u startnu postavu.



Naime, Kovačević se odlučio samo za jednu promjenu, umjesto Zajca na teren je poslao Bennacera, a svi ostali iz Bačke Topole bili su i sad u sastavu. S jedne strane, zacijelo je Kovačević mislio odigrati još ovu utakmicu s gotovo istim sastavom jer slijedi reprezentativna stanka, ali nije dobro procijenio i ovaj jučerašnji Dinamo bio je bez energije. Ljubičić u sredini, Goda na beku i Lisica na krilu baš su djelovali bez energije i to je plave koštalo boljeg izdanja, zbog toga im je Lokomotiva radila velike probleme, a plavi nisu uspijevali složiti kvalitetne akcije.