Pokušali smo pogađati kakve će sve promjene nakon utakmice u Bačkoj Topli i trošenja igrača u susretu s Maccabijem, te puta koji je u Zagrebu završio tek u petak u 6.30 ujutro, za susret s Lokomotivom napraviti trener Dinama Mario Kovačević. Očekivali smo Bennacera, Bakrara, Perez-Vinlöfa, Villara, Stojkovića, Vidović, Kulenovića, ma bar trojicu ili četvoricu od njih, ali je očito da nismo 'pročitali' trenera plavih, on je uveo samo Bennacera u startnu postavu.
Naime, Kovačević se odlučio samo za jednu promjenu, umjesto Zajca na teren je poslao Bennacera, a svi ostali iz Bačke Topole bili su i sad u sastavu. S jedne strane, zacijelo je Kovačević mislio odigrati još ovu utakmicu s gotovo istim sastavom jer slijedi reprezentativna stanka, ali nije dobro procijenio i ovaj jučerašnji Dinamo bio je bez energije. Ljubičić u sredini, Goda na beku i Lisica na krilu baš su djelovali bez energije i to je plave koštalo boljeg izdanja, zbog toga im je Lokomotiva radila velike probleme, a plavi nisu uspijevali složiti kvalitetne akcije.
KOMENTAR
Kovačević je pogriješio i skupo platio školu: Nejasno je zašto nije koristio ključnu prednost Dinama
S jedne strane, zacijelo je Kovačević mislio odigrati još ovu utakmicu s gotovo istim sastavom jer slijedi reprezentativna stanka, ali nije dobro procijenio i ovaj jučerašnji Dinamo bio je bez energije.
Komentara 23
PR
Dinamo gubi od neke Gorice i Lokomotive ! Ma nosite se u ...
NK
Igrači dođu u zasićenje, trebalo je rotirati. Ima preko dvadeset kvalitetnih igrača. Trener krivac.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Zašto niste stavili naslov bobanov dinamo potučen... Blamaža bobanovog dinama.. Zapto ga štedite, njegovi su i porazi, a ne samo pobjede.