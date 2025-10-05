Naši Portali
KOMENTAR

Kovačević je pogriješio i skupo platio školu: Nejasno je zašto nije koristio ključnu prednost Dinama

Autor
Robert Junaci
05.10.2025.
u 20:52

S jedne strane, zacijelo je Kovačević mislio odigrati još ovu utakmicu s gotovo istim sastavom jer slijedi reprezentativna stanka, ali nije dobro procijenio i ovaj jučerašnji Dinamo bio je bez energije.

Pokušali smo pogađati kakve će sve promjene nakon utakmice u Bačkoj Topli i trošenja igrača u susretu s Maccabijem, te puta koji je u Zagrebu završio tek u petak u 6.30 ujutro, za susret s Lokomotivom napraviti trener Dinama Mario Kovačević. Očekivali smo Bennacera, Bakrara, Perez-Vinlöfa, Villara, Stojkovića, Vidović, Kulenovića, ma bar trojicu ili četvoricu od njih, ali je očito da nismo 'pročitali' trenera plavih, on je uveo samo Bennacera u startnu postavu.

Naime, Kovačević se odlučio samo za jednu promjenu, umjesto Zajca na teren je poslao Bennacera, a svi ostali iz Bačke Topole bili su i sad u sastavu. S jedne strane, zacijelo je Kovačević mislio odigrati još ovu utakmicu s gotovo istim sastavom jer slijedi reprezentativna stanka, ali nije dobro procijenio i ovaj jučerašnji Dinamo bio je bez energije. Ljubičić u sredini, Goda na beku i Lisica na krilu baš su djelovali bez energije i to je plave koštalo boljeg izdanja, zbog toga im je Lokomotiva radila velike probleme, a plavi nisu uspijevali složiti kvalitetne akcije.

Ključne riječi
HNL Lokomotiva Dinamo mario kovačević

Komentara 23

Pogledaj Sve
Avatar nekakav
nekakav
21:14 05.10.2025.

Zašto niste stavili naslov bobanov dinamo potučen... Blamaža bobanovog dinama.. Zapto ga štedite, njegovi su i porazi, a ne samo pobjede.

PR
prajdali100
21:08 05.10.2025.

Dinamo gubi od neke Gorice i Lokomotive ! Ma nosite se u ...

NK
Najam krova
21:15 05.10.2025.

Igrači dođu u zasićenje, trebalo je rotirati. Ima preko dvadeset kvalitetnih igrača. Trener krivac.

