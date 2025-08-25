Naši Portali
BRITANCI TVRDE

Ništa od Livakovićeva povratka u Dinamo? Želi ga senzacija Premier lige, evo što se sprema

EL - 24/25 - FC Twente Enschede - Fenerbahce Istanbul
Foto: osnapix
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
25.08.2025.
u 13:31

Realizira li se transfer u Nottingham Forest, Livaković će postati deveto ljetno pojačanje kluba. Engleski premierligaš već je uložio više od 140 milijuna eura u transfere

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković mogao bi uskoro karijeru nastaviti u engleskoj Premier ligi. Prema pisanju The Guardiana, Nottingham Forest nalazi se u poodmakloj fazi pregovora s Fenerbahčeom oko njegova transfera, a sam Livaković otvoren je za prelazak na Otok.

Trener Foresta Nuno Espírito Santo želi pojačati konkurenciju na vratarskoj poziciji prije kraja prijelaznog roka i dovesti iskusno ime koje bi pritiskalo dosadašnjeg prvog golmana Matza Selsa. The Guardian podsjeća: "Klub su napustili prošlosezonski rezervni vratari Carlos Miguel i Wayne Hennessey, a iako je stigao Angus Gunn, portugalski stručnjak očito traži iskusnije rješenje. Nuno je ranije javno kritizirao transfernu politiku kluba, no čini se da uprava sada radi na ispunjavanju njegovih želja."

FOTO Ovo je 10 najskupljih pojačanja u povijesti HNL-a. Znate li tko je najviše plaćen?
EL - 24/25 - FC Twente Enschede - Fenerbahce Istanbul
1/11

Livaković je u Fenerbahče stigao u ljeto 2023. iz Dinama za odštetu od 6,6 milijuna eura i vrlo brzo osvojio navijače. Bio je standardan sve do ozljede bedrenog mišića početkom ove godine, zbog koje je propustio desetak utakmica. I nakon povratka, prednost je kod trenera Joséa Mourinha dobio tri godine mlađi Irfan Can Egribayat, pa je hrvatski golman u proljetnom dijelu branio samo na šest utakmica, a posljednji put u svibnju. U novoj sezoni sva je tri puta ostao na klupi.

Već mjesecima traži izlaz iz Istanbula, no ponude koje bi ga zadovoljile nisu stizale. Spominjalo se zanimanje Monaca i Milana, ali oba kluba su ga odbila, dok je West Ham razmatrao Livakovića tek kao pričuvnu opciju. Posljednjih tjedana mediji su ga čak povezivali s povratkom u Dinamo. Kako se prijelazni rok bliži kraju, hrvatski vratar mora pronaći klub u kojem će braniti u kontinuitetu želi li zadržati status jedinice reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026.

Ako se transfer u Nottingham Forest realizira, Livaković bi postao deveto ljetno pojačanje kluba. Engleski premierligaš već je uložio više od 140 milijuna eura u dovođenja: stigli su Igor Jesus, Dan Ndoye, Omari Hutchinson, James McAtee, Jairo Cunha i Arnaud Kalimuendo, dok je Angus Gunn došao bez odštete, a Douglas Luiz je posuđen iz Juventusa.

Livaja otvorio dušu i objasnio što stoji iza neobične proslave gola. Ovo će oduševiti sve navijače Hajduka

Ključne riječi
Dominik Livaković Nottingham Forest transferi strani nogomet

