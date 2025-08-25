Naši Portali
DOŠAO NA POPIS

Senzacionalni Dinamov stoper i dalje bez golova. Škotska ga zove na Svjetsko prvenstvo

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
25.08.2025.
u 15:45

U paru sa Sergijem Dominguezom čini standardni stoperski dvojac, a Dinamo je sezonu započeo impresivno, još uvijek bez primljenog gola

Stoper Dinama, 28-godišnji Scott McKenna, dobio je poziv u reprezentaciju Škotske za rujanske kvalifikacijske dvoboje protiv Danske i Bjelorusije. Vijest ne predstavlja iznenađenje budući da je McKenna već dugi niz godina stalni član škotske nacionalne vrste.

Škotska ovim utakmicama otvara kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, a u skupini se nalazi još samo s tri protivnik, Grčkom, Danskom i Bjelorusijom. Pobjednik skupine izborit će izravan plasman na završnicu, dok će drugoplasirana momčad morati u dodatne kvalifikacije.

McKenna je debitirao za reprezentaciju 2018. godine i od tada upisao 42 nastupa. Ovoga ljeta stigao je u Dinamo kao slobodan igrač nakon sezone u Las Palmasu, a odmah se nametnuo kao važan dio obrane. U paru sa Sergijem Dominguezom čini standardni stoperski dvojac, a Dinamo je sezonu započeo impresivno, još uvijek bez primljenog gola.

FOTO Ovo je 10 najskupljih pojačanja u povijesti HNL-a. Znate li tko je najviše plaćen?
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
1/11

