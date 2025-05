VIDEO Ivan Perišić živi svoje snove! S hrvatskom zastavom proslavio trofej nakon sezone za pamćenje

Iskusni hrvatski reprezentativac Ivan Perišić odigrao je sezonu za pamćenje u dresu nizozemskog velikana PSV Eindhovena, prometnuvši se u jednog od glavnih arhitekata osvajanja naslova prvaka Nizozemske. Njegovi golovi, asistencije i liderska uloga na terenu bili su presudni za uspjeh momčadi koja je potvrdila dominaciju u nizozemskom nogometu. Svoj je 11. trofej u karijeri proslavio s hrvatskom zastavom.

Ivan Perišić, neumorni hrvatski krilni igrač, stigao je u PSV u rujnu 2024. godine kao slobodan igrač, potpisavši jednogodišnji ugovor nakon kratke epizode u matičnom Hajduku, gdje je bio na posudbi iz Tottenhama. Ovaj transfer pokazao se kao pun pogodak za klub iz Eindhovena, koji je u Perišiću dobio ne samo igrača svjetske klase s bogatim iskustvom igranja u najjačim europskim ligama poput Bundeslige, Serie A i Premier lige, već i istinskog vođu na terenu. Od samog početka bilo je jasno da PSV s Perišićem u svojim redovima ima ozbiljne namjere obraniti, odnosno ponovno osvojiti naslov prvaka Nizozemske, a Ivanova prilagodba na novu sredinu bila je iznimno brza, što je demonstrirao već 2. studenog 2024. godine kada je postigao svoj prvi pogodak za PSV u derbiju protiv Ajaxa.

Tijekom cijele sezone 2024./2025., Perišić je bio konstantna napast za protivničke obrane, koristeći svoju prepoznatljivu brzinu, prodornost i sjajnu igru s obje noge. Njegov učinak od impresivnih 16 postignutih pogodaka i 11 asistencija u 39 službenih nastupa za PSV dovoljno govori o njegovom doprinosu. Nije se radilo samo o brojkama; Perišić je zabijao i asistirao u ključnim trenucima, preuzimao odgovornost kada je bilo najpotrebnije i svojim primjerom vukao momčad prema naprijed. Njegova polivalentnost omogućavala je treneru taktičku fleksibilnost, jer je Perišić jednako kvalitetno mogao odigrati na poziciji lijevog krila, lijevog bočnog igrača, pa čak i desnog krila, što je koristio i u PSV-u, zadržavši mjesto na desnom krilu u završnici sezone gdje je postigao šest golova u posljednjih pet utakmica u kojima je nastupio.

Kruna Perišićevih sjajnih partija i cijele sezone za PSV stigla je u posljednjem, 34. kolu prvenstva Nizozemske. U odlučujućoj utakmici protiv Sparte Rotterdam, upravo je Ivan Perišić bio taj koji je probio led i doveo svoju momčad u vodstvo. Njegov pogodak glavom u 27. minuti utakmice ne samo da je trasirao put prema pobjedi, već je, pokazalo se, bio zlata vrijedan u osiguravanju naslova prvaka. Ovaj trenutak simbolično je sažeo cijelu njegovu sezonu u Eindhovenu – bio je čovjek odluke, igrač koji pravi razliku i donosi trofeje. Njegov pobjednički mentalitet, kaljen u bitkama za trofeje s Borussijom Dortmund, Wolfsburgom, Interom i Bayernom, s kojim je osvojio i Ligu prvaka, bio je neprocjenjiv za svlačionicu PSV-a.

Njegov doprinos nije bio ograničen samo na teren; Perišićevo iskustvo i profesionalizam pozitivno su utjecali i na mlađe igrače u momčadi. U klubu iznimno cijene njegovu radnu etiku i pristup obavezama, a već se spominje i mogućnost da u sezoni 2025./2026. ponese kapetansku vrpcu, što bi bilo veliko priznanje za sve što je pružio. Njegova želja za pobjedom i glad za uspjehom nisu jenjavale ni u 37. godini života, pokazujući da su godine za njega samo broj kada je riječ o strasti prema nogometu i ostvarivanju vrhunskih rezultata. Povratak u Hajduk možda nije završio kako su mnogi priželjkivali, no dolaskom u PSV pokazao je da i dalje pripada samom vrhu europskog nogometa.

Perišićeva kvaliteta nije dolazila do izražaja samo u domaćem prvenstvu. Hrvatski as ostavio je dubok trag i u europskim natjecanjima, posebice u Ligi prvaka. PSV je, zahvaljujući i njegovim partijama, dogurao do nokaut faze, a Perišić je posebno blistao u dvobojima s talijanskim velikanom Juventusom. Postigao je svoj prvi pogodak u Ligi prvaka za PSV 11. veljače 2025. u porazu od Juventusa 2:1. No, u uzvratnoj utakmici, Perišić je ponovno bio strijelac u velikoj pobjedi PSV-a od 3:1, kojom je nizozemski klub eliminirao Staru damu. Tim je pogotkom postao i najstariji igrač u povijesti koji je zabio u uzastopnim utakmicama nokaut faze Lige prvaka, još jednom potvrdivši svoju klasu na najvećoj pozornici. Ovaj uspjeh protiv renomiranog protivnika dodatno je podigao Perišićev status među navijačima i u nogometnoj javnosti.

S obzirom na fantastičnu sezonu, ne čude informacije o tome da bi Ivan Perišić mogao produžiti svoj boravak u Eindhovenu. Klub je prepoznao njegovu vrijednost i utjecaj, a čini se da i samom igraču odgovara sredina u kojoj je ponovno pronašao vrhunsku formu i glad za trofejima. Njegove igre u PSV-u svakako su i odlična vijest za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, za koju je Perišić i dalje jedan od ključnih igrača, rekorder po broju golova i asistencija na velikim natjecanjima. Uspješna sezona u klubu zasigurno će mu dati dodatni motiv i samopouzdanje za nadolazeće reprezentativne izazove, gdje se od njega uvijek očekuju velike stvari, a on ih redovito i isporučuje, kao što je to učinio i nedavnim pogotkom za pobjedu Hrvatske protiv Francuske 2:0 u Ligi nacija 20. ožujka 2025. godine na Poljudu. Perišićeva priča u PSV-u dokaz je da vrhunski igrači s pravim pristupom mogu trajati i donositi prevagu i u poznijim igračkim godinama.