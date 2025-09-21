VIDEO Petković majstorijom pokazao kakva je klasa: Pogledajte gol o kojem priča Turska

U susretu 6. kola turskog nogometnog prvenstva Kocaelispor je odigrao 1-1 protiv Rizespora, a gol za domaćine zabio je hrvatski napadač Bruno Petković. Sve najvažnije se dogodilo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela.

Gosti su poveli u prvoj minuti nadoknade golom Ibrahima Olawoyina, a izjednačio je Petković udarcem s bijele točke u 13. minuti nadoknade, postagavši svoj treći gol u turskom prvenstvu. Pogodak možete pogledati OVDJE.

Jedanaesterac je skrivio Casper Michael Hojer igravši rukom. Nakon pregleda video zapisa sudac Umit Ozturk je pokazao na bijelu točku, a Petković je realizirao jedanaesterac za 1-1.

Hrvatski napadač je igrao cijeli susret za domaćine, baš kao i Hrvoje Smolčić.

Kocealispor i dalje drži začelje ljestvice s dva boda, dok je Rizespor na 12. poziciji s pet bodova. Na vrhu je Galatasaray s 15 bodova i susretom manje.