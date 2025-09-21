Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
ŠKOLUJE GOLMANE

VIDEO Petković majstorijom pokazao kakva je klasa: Pogledajte gol o kojem priča Turska

Zagreb: Igrači GNK Dinamo u suzama se oprostili od navijača
Marko Lukunic/PIXSELL
Autori: Vecernji.hr , Hina
21.09.2025.
u 18:59

Jedanaesterac je skrivio Casper Michael Hojer igravši rukom. Nakon pregleda video zapisa sudac Umit Ozturk je pokazao na bijelu točku, a Petković je realizirao jedanaesterac za 1-1.

U susretu 6. kola turskog nogometnog prvenstva Kocaelispor je odigrao 1-1 protiv Rizespora, a gol za domaćine zabio je hrvatski napadač Bruno Petković. Sve najvažnije se dogodilo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela.

Gosti su poveli u prvoj minuti nadoknade golom Ibrahima Olawoyina, a izjednačio je Petković udarcem s bijele točke u 13. minuti nadoknade, postagavši svoj treći gol u turskom prvenstvu. Pogodak možete pogledati OVDJE

Jedanaesterac je skrivio Casper Michael Hojer igravši rukom. Nakon pregleda video zapisa sudac Umit Ozturk je pokazao na bijelu točku, a Petković je realizirao jedanaesterac za 1-1.

Hrvatski napadač je igrao cijeli susret za domaćine, baš kao i Hrvoje Smolčić.

Kocealispor i dalje drži začelje ljestvice s dva boda, dok je Rizespor na 12. poziciji s pet bodova. Na vrhu je Galatasaray s 15 bodova i susretom manje.

Dinamo dobio najveću kaznu uoči derbija, ali 'čestitka' je poslana i Hajduku
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Kocaelispor Bruno Petković

Komentara 4

Pogledaj Sve
JM
JMN
19:51 21.09.2025.

Majstorski potez, zabio penal? Pa vi ste stvarno očajni.

Avatar antikomunist1
antikomunist1
20:21 21.09.2025.

Dao je gol iz penala. I što je tu sada majstorki?

LE
lector2corrector
19:58 21.09.2025.

Mislite bruji cela zapadna turska?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još