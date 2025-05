VIDEO Hrvatski klub ogorčen zbog suđenja: Objavili kontroverzni penal koji im je srušio snove

Nogometaši Solina su poraženi od Karlovca 0:1 u dvoboju 27. kola 2. NL, čime je pao na šesto mjesto 2. NL. Pogodak su primili iz kaznenog udarca u 93. minuti. Domaćini smatraju kako su ozbiljno oštećeni, a pritom su video objavili na svojim službenim kanalima, uz poruku:

'Ovo je prekršaj za jedaneasterac koji je dosudio prvoligaški sudac u sudačkoj nadoknadi, a kojim nas je sasvim udaljio od mogućnosti plasmana u viši rang natjecanja, unatoč svim našim cjelogodišnjim nastojanjima. Teško to možemo objasniti našim igračima i navijačima. Kao i našim mladim igračima kojih je više od 300 u našoj školi nogometa. Naš cilj, vjera, trud i odricanje ostaju usmjereni prema našim jedinim ciljevima, a to je biti još bolji, pošteniji, iskreniji i predaniji... Skupit ćemo glave i idemo dalje; u svim uzrastima, od onih najmanjih pa sve do seniora! Solin iznad svega!'

Utakmicu je sudio poznati prvoligaški sudac iz Đakova Zdenko Lovrić. Video možete pogledati ispod teksta.