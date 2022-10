Pojavio se novi video Luke Modrića, od ovoga ćete se naježiti

Motor madridskog Reala i hrvatske reprezentacije, Luka Modrić, sprema se za još jedno veliko natjecanje u dresu vatrenih.

37-godišnji kapetan predvodit će Hrvatsku na katarskom Mundijalu, svi se nadamo i na final fouru Lige nacija, odnosno Europskom prvenstvu 2024. godine u Njemačkoj.

1⃣0⃣ years in Spain

3⃣0⃣0⃣ LaLiga appearances

Ballon d'Or winner



Does anyone else get goosebumps when @lukamodric10 is on the pitch? pic.twitter.com/0NPCJelKbP