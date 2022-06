Emreli nezadovoljan svojom igrom: Nema veze što sam zabio, ne igram dobro

Nakon dvije odigrane utakmice na pripremama u Sloveniji, a u objema je trener Ante Čačić u svakom poluvremenu dao priliku novim igračima, može se zaključiti da su plavi na dobrom putu. Neki bi rekli da je to možda čak i predobro za ovu fazu priprema, ali s takvima se ne bismo složili. Uvijek je dobro kad se dobro radi, kad se i na pripremnoj utakmici u prilici od 45 minuta svaki igrač želi dokazati i pokazati.

Svi oni koji su igrali (na travnjaku u tih 180 minuta nije bilo samo reprezentativaca – Livakovića, Oršića i Josipa Šutala te oporavljenika od operacije trbušnog zida i najskupljeg pojačanja ovog ljeta Boška Šutala) pokazali su koliko se žele nametnuti za novu sezonu. Čačić je poveo veći kadar na pripreme i nakon toga je mislio smanjiti broj igrača u svlačionici prve momčadi, no neće mu to biti nimalo lako jer slabog igrača nije bilo. Zapravo se pokazuje dobrim što ima tako brojnu konkurenciju i što ima iz čega izabrati. Koliko je igračima stalo, pokazuju i riječi Mahira Emrelija nakon pobjede 3:0 nad slovenskom Naftom. Zabio je lijep pogodak, povratnu loptu pospremio pod prečku i iskazao nezadovoljstvo:

– Ovo je važno razdoblje za mene, jer nisam imao pripreme na zimu, imao sam i koronu, a bio sam i ozlijeđen. Teško je, uvijek je tako na pripremama, ali osjećam se super. Odigrali smo dobru utakmicu, no tek trebamo ući u pravu formu. Nema veze što sam postigao pogodak, još nisam zadovoljan svojom igrom – kazao je Azerbajdžanac i na svom jeziku pozdravio navijače u rodnoj zemlji.

Na svakoj poziciji plavi imaju ogromnu konkurenciju i, da sad moramo složiti sastav koji bi odabrao Čačić, teško bismo pogodili jer zasad nitko nije za otpis. Svi se bore za poziciju, Moharrami je išao kao 'avion', a ni Ristovski ne skida gas na desnom beku, na lijevom je Bočkaj, ali u utorak je i Štefulj pokazao zašto je u Dinamu. Da ne govorimo o 'gužvi' i borbi u sredini terena, Ljubičić je bio odličan i ozbiljno zaoštrio konkurenciju pa na krilnim pozicijama ima nebrojeno mogućnosti za izbor, nije ni u napadu manja konkurencija, svi napadači su zabili (Andrić dva u dvije utakmice) osim Denija Jurića. Poveo je Čačić i mladog Gabrijela Rukavinu na pripreme i u jučerašnjih 45 minuta na lijevom krilu pokazao da je s pravom s prvom momčadi.

– Riječ je o talentiranom igraču, on je u našem fokusu, a na nama je da ga izvedemo na pravi put – kazao je o sinu Tomislava Rukavine Čačić.

Dinamov trener u petak još ima utakmicu (Spartak Trnava), ozbiljan test u kojem će valjda dobiti odgovore na neka pitanja, ako ih ima, ako on sebi već nije nacrtao momčad, a sad gleda samo detalje. No više će se znati nakon 9. srpnja kada Dinamo igra Superkup protiv Hajduka, do tada ćemo morati uglavnom nagađati izgled plave momčadi.

Dinamo je u završnici prošle sezone imao krasnu, veliku i nadasve zasluženu podršku navijača pa je odlučio vratiti godišnje ulaznice. Nije ih bilo prošle sezone zbog pandemije i zatvorenih stadiona. Plavi su dobili kritike zbog toga što nije bilo godišnjih ulaznica, ali smatramo da su u Maksimiru dobro odlučili jer dobar dio sezone navijači nisu mogli na stadion zbog korone i ne bi bilo pošteno prodavati im godišnje ulaznice.

Dinamo je objavio cijene godišnjih ulaznica i možemo reći da su skupe, pogotovu za sve siromašniji hrvatski puk. Godišnja ulaznica za zapadnu (dolje) tribinu za sve utakmice, u HNL-u, kupu, Superkupu i Europi stajat će 1800 kuna. Zapad gore je 1100 kuna, sjever dolje i gore po 700 kuna. Ulaznice se mogu kupiti već danas. Članovi kluba imaju popust, obje sjeverne tribine su 550 kuna, zapad gore 900, a zapad dolje 1400 kuna.

Za djecu do 12 godina besplatne su godišnje ulaznice samo za sjever gore (uz roditelja koji ide na sjever gore), s time da će ulazi za sjever gore svakako biti odvojeni od sjevera dolje. Očito u Dinamu žele malo popularizirati gornju sjevernu tribinu kad već istočna nije u funkciji. Da, nije jeftino, ali po nekom okvirnom izračunu, kad bi netko kupovao pojedinačne ulaznice za svaku utakmicu, to bi ga za zapad koštalo između 2500 i 3000 kuna. Uostalom, i ovo je jeftinije od cijena godišnjih ulaznica za prošlu godinu za Poljud kada su oni koji nisu članovi plaćali od 720 do 7200 kuna, i to samo za domaće utakmice, a usto zbog korone na dobar dio njih nisu ni mogli.