Najefikasniji hrvatski napadač u povijesti otkrio tajnu svoje efikasnosti: 'Smiren sam, bez imalo stresa'

Hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić (34), igrač njemačkog Hoffenheima, već je obilježio ovu bundesligašku sezonu ostvarivši nekoliko izvanrednih rekorda: po broju nastupa u Bundesligi, broju pogodaka... Razgovarali smo s Andrejem o tim njegovim novim karijernim vrhuncima te o planovima za skoru budućnost, nadolazećem Svjetskom prvenstvu...



– Sve se spojilo u proteklih desetak dana, bilo je puno emocija. Proteklog tjedna navršilo se deset godina od kada sam potpisao za Hoffenheim, prethodno sam zabio hat-trick Borussiji M'Gladbach, uspio sam oboriti rekord Zvonimira Solde po broju nastupa u Bundesligi, preskočio za jedan gol Šukera po broju golova u karijeri, pa onda ušao među desetoricu igrača u pet najjačih liga po broju hat-trickova, zatim dostigao sam Thomasa Müllera po broju pogodaka i asistencija u Bundesligi, obojica ih zbirno imamo 200, samo je Lewandowski u zadnjih 10 godina skupio više, najefikasniji sam od aktivnih igrača u Bundesligi sa 132 pogotka... – kazao nam je na početku Kramarić.