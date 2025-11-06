Fedor: Neki će borci reći da sam ja njihov uzor no moji idoli su slijepi sambisti

Dan prije otvaranja Svjetskog prvenstva u sambu, na vrlo dobro posjećenoj presici predsjednik Svjetskog sambo saveza (FIAS) Vasilij Šestakov najavio je vrlo zanimljivo natjecanje na kojem bi trebalo nastupiti više od 460 sportaša iz 70 zemalja svijeta. Dakle, polovica od broja članica FIAS-a što će reći da neki zbog troškova puta nisu ni doputovali (Srbija) ili su došli s vrlo minimaliziranim brojem boraca točnije jednim (Grčka, Sjeverna Makedonija...).

Domaćin uglednim gostima, a na presici je bio i ponajveći MMA borac svih vremena Fedor Emelianenko, bio je Kazibek Moldažijev, ministar sporta u zemlji u kojoj po popularnosti od borilačkih sportova prevladava hrvanje. Uostalom, to je sport koji je Kirgistanu donio čak 11 od dosadašnjih 13 olimpijskih medalja.

No, sambo je brzo rastući sport u zemaljama bivšeg Sovjetskog saveza, bolje reći u zemljama u kojima postoji i dalje jaka veza s Rusijom koja je ovu vrlo kompletnu borilačku vještinu (koja podrazumijeva udarce, bacanja, poluge, borbu na nogama i na tlu...) formirala za potrebe svoje vojske. Štoviše, kreirala ju je Crvena armija a za potrebe bliske borbe. Zapravo, sambo je akronim za "samozaštitu bez oružja" o čemu je govorio i Fjodor.

- Sambo nije samo sport to je i filozofija, to su životna načela. Sambo u svojoj bazi ima i poštovanje prema protivniku a nikako "trash-talk". Mi veterani moramo paziti kako se mlađi naraštaji ponašaju. Ne smijemo ih učiti samo tehniku borbe već i da razvijaju moralne vrijednosti.

U tom kontekstu u priču se uključio i predsjednik FIAS-a Šestakov:

- Mi imamo novi slogan. Sambo je obitelj, a obitelj je snaga a snaga je mir. Mi moramo razvijati odnose povjerenja i prijateljstva.

A upravo baš takvim čovjekom čini se Fedor Emelianenko (iliti Fjodor Jemjeljanjenko, kako ga Rusi izgovaraju). Uostalom, odjeknula je njegova izjava na pitanje o dojmovima nakon pogledanih borbi slijepih sambista.

- Nekima borcima sam ja idol, kažu svojevrsni kompas, no ja sam inspiriran i apsolutno oduševljen snagom duha slijepih sambista. Živjeti život s takvim nedostatkom i nastupati na takvoj razini to je vrlo inspirativno za mene. Ljudi poput vas uzori su za mene. Uživam u gledanju vaših borbi jer to potiče i moj duh.

Eto, tako govori jedan od najvećih, ako ne i najveći, MMA borac svih vremena. Čovjek je to koji je najbolji dokaz koliko je sambo kao vještina dobar temelj za slobodnu borbu koju on, zbog godina i pretrpljenih ozljeda (49), više ne prakticira ali je za to spreman boksati i to protiv svog starog rivala Mirka Filipovića. No, o tome više uskoro.