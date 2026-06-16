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NEUGODNA SITUACIJA

Korejski novinari ismijavali Sona, savez izdao priopćenje

FIFA World Cup 2026 - Group A - South Korea v Czech Republic
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
16.06.2026.
u 15:48

Kako piše Portal Football Asian, novinari su snimljeni kako se rugaju Sonovom izdržavanju vojnoga roka, uz komentar da on "nije ni pošteno odslužio vojsku". Nakon što je s reprezentacijom osvojio Azijske igre 2018. godine, Son je oslobođen služenja 21-mjesečnog vojnog roka, koji je obavezan za sve Koreance.

Nakon što su u javnost izašle snimke na kojima pojedini novinari, kako se čini, ismijavaju kapetana korejske reprezentacije, Heung-min Sona, Korejski nogometni savez (KNS) izdao je priopćenje u kojem osuđuje nedavno curenje razgovora. Sporna situacija dogodila se tijekom priprema za Svjetsko prvenstvo, a navodno je doveo do toga da je reprezentacija Južne Koreje uvela potpunu medijsku blokadu za vlastite novinare. 


Kako piše Portal Football Asian, novinari su snimljeni kako se rugaju Sonovom izdržavanju vojnoga roka, uz komentar da on "nije ni pošteno odslužio vojsku". Nakon što je s reprezentacijom osvojio Azijske igre 2018. godine, Son je oslobođen služenja 21-mjesečnog vojnog roka, koji je obavezan za sve Koreance. Umjesto toga, prošao je tromjesečnu osnovnu vojnu obuku, no spomenuti komentari stvorili su neugodnu situaciju između reprezentacije i novinara.

Korejski nogometni savez izrazio je žaljenje zbog novonastale situacije, te su izdali priopćenje koje prenosimo u potpunosti: 

"Taegeuk ratnici, svjesni odgovornosti koju nosi predstavljanje Južne Koreje na svjetskoj pozornici Svjetskog prvenstva, daju sve od sebe kako bi opravdali podršku i očekivanja nacije. Međutim, nedavno curenje neprimjerenih razgovora između nekih medijskih djelatnika na mjestu treninga izazvalo je veliki šok i razočaranje u momčadi", stoji u priopćenju.

"Korejski nogometni savez poštuje medijske aktivnosti i ulogu medija. Ipak, izvještavanje s terena mora se temeljiti na uzajamnom poštovanju i povjerenju, pri čemu poštovanje i zaštita igrača moraju biti na prvom mjestu."

Pozvali su i na odgovornost medija: "Molimo medije i članove nogometne zajednice da se ujedine u podršci kako bi južnokorejska nogometna reprezentacija mogla pokazati svoju najbolju izvedbu na Svjetskom prvenstvu. Korejski nogometni savez i dalje će prioritet davati zaštiti igrača i nastojati stvoriti zdravo medijsko okruženje", navodi se u priopćenju.

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SP 2026.

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