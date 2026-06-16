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'BIG D'

U Dallasu će se igrati čak devet utakmica SP-a, ali nisu dobili finale

Dallas: Hrvatski reprezenataivci stigli u Dallas
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Hina
16.06.2026.
u 15:15

Prva utakmica u Dallasu je već iza nas, Nizozemska - Japan su odigrali 2-2. U srijedu slijedi ogled između Hrvatske i Engleske, 22. lipnja igrat će Argentina i Austrija, tri dana kasnije Japan i Švedska, a 27. lipnja Argentina i Jordan.

Dallas ili "Big D", kako glasi najpoznatiji nadimak trećeg po velićini teksaškog grada, domaćin je čak devet utakmica na Svjetskom prvenstvu.

U Dallasu su se nadali da će se finale Svjetskog prvenstva održati na njihovom stadionu. No, morali su se zadovoljiti utješnom nagradom - više utakmica nego na bilo kojem od 16 stadiona na kojem se igraju utakmice ovog SP-a.

Na AT&T stadionu, koji će za vrijeme World Cupa nositi ime Dallas stadion u predgrađu Arlingtona igra se devet utakmica, a vrhunac je polufinale 14. srpnja.

Prva utakmica u Dallasu je već iza nas, Nizozemska - Japan su odigrali 2-2. U srijedu slijedi ogled između Hrvatske i Engleske, 22. lipnja igrat će Argentina i Austrija, tri dana kasnije Japan i Švedska, a 27. lipnja Argentina i Jordan.

U Dallasu su na rasporedu i dvije utakmice 16-ine finala, jedan dvoboj osmine finala, te jedno polufinale.

Dallas je bio i jedan od domaćina SP-a 1994. godine, a u tom gradu igralo se šest utakmica.
Ključne riječi
SP 2026. Dallas

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