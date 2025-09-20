VIDEO Evo kako je Hoxha zabio Hajduku za vodstvo Dinama na Poljudu

Hajduk i Dinamo danas igraju najveći derbi hrvatskog nogometa u sklopu 7. kola SuperSport HNL-a. Susret se održava na rasprodanom Poljudu, a početak je u 17 sati. Atmosfera na stadionu je sjajna i sve su karte rasprodane.

Hajduk i Dinamo odigrali su vrlo dobrih 45 minuta, a obje momčadi imale su nekoliko prilika.

Ipak, Dinamo je pred kraj prvog poluvremena stigao do vodstva. Arber Hoxha je u 43. minuti izmiješao obranu domaćina i preciznim udarcem matirao Ivušića. Video pogledajte OVDJE.

Inače, Hoxhu su rijetki vidjeli u početnom sastavu, no ovaj gol koji je zabio dokazuje da je trener Mario Kovačević pogodio s odlukom.