VIDEO Dugo nismo vidjeli luđih 90 sekundi u hrvatskom nogometu, o ovome će se pričati

Pobjeda Slaven Belupa od 2:1 nad Osijekom u 9. kolu HNL-a ostat će u sjeni nevjerojatne scene iz drugog poluvremena. Iako je utakmica bila puna tenzija, što potvrđuje i konačna statistika od čak 36 prekršaja i devet žutih kartona, sve je kulminiralo u periodu koji su mnogi prozvali "najluđih 90 sekundi sezone". U glavnoj ulozi našao se iskusni napadač domaćih Ilija Nestorovski, čije je isključenje postalo glavna tema razgovora nakon susreta koji je obilovao grubostima od prve do posljednje minute. Video pogledajte OVDJE.

Sve je započelo ulaskom armenskog stopera Osijeka, Stjope Mkrtčjana, u igru. U 69. minuti, Nestorovski je zaradio prvi žuti karton zbog prekršaja upravo nad njim. Armenski branič nije mu ostao dužan te je ubrzo i sam zaradio javnu opomenu nakon što je uzvratio makedonskom napadaču. Međutim, Nestorovski je očito izgubio živce. Samo dvije minute nakon prve opomene, u 71. minuti, ponovno je ušao u duel s Mkrtčjanom i namjerno ga udario laktom u glavu. Sudac mu je bez oklijevanja pokazao drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton. Cijela se drama odigrala u manje od tri minute otkako je osječki stoper kročio na travnjak.

Čini se kako je iskusni Makedonac nasjeo na provokacije i dopustio da ga emocije nadvladaju u ključnim trenucima utakmice. Njegova reakcija stavlja se u kontekst iznimno grube utakmice u kojoj nijedna momčad nije štedjela suparnika. Veliki ulog, gdje je Slaven tražio prekid negativnog niza, a Osijek nastavak pobjeda, očito je podigao tenzije do točke vrenja. Nestorovski je na kraju postao glavna žrtva vlastite nesmotrenosti u atmosferi koja je od početka bila naelektrizirana i puna naboja.

Iako su više od 20 minuta igrali s igračem manje, "Farmaceuti" su uspjeli sačuvati prednost i upisati iznimno važnu pobjedu. Ovim trijumfom skočili su na šesto mjesto prvenstvene ljestvice s 12 bodova, unijevši mir u svoje redove. S druge strane, Osijek je ostao na osmom mjestu s devet bodova, a poraz u Koprivnici prekinuo je njihov pozitivan niz. Incident s Nestorovskim zasigurno će se dugo pamtiti kao jedan od najkontroverznijih trenutaka sezone u HNL-u.