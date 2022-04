VIDEO Đoković progovorio o teškom periodu: Ne mogu to zaboraviti

Novak Đoković se nakon duge pauze konačno vraća na teren i to nakon traumatičnog početka godine. Otkrio je da ne može zaboraviti sve što se dogodilo početkom godine, ali i što očekuje u Monte Carlu.

"Ne mogu to zaboraviti. To je nemoguće, ali mogu prihvatiti i nastaviti dalje, to je nešto što se već dogodilo i ne treba čovjeka brinuti ili ga sputavati što doživljava u trenutku ili što će se dogoditi u budućnosti. Imao sam puno situacija na terenu i van njega koje su, onako, traumatične od ovih odvratnih ratova u odrastanju pa nadalje", rekao je Đoković za Sportklub pa nastavio:

"Sve to ostavi ožiljak. Ove godine sam doživio što nikada nisam doživio u svojoj karijeri, u svom životu. Sigurno da je mentalno i emotivno ostavilo nekog traga. Koliko je to veliko, koliko će me to pratiti, ne znam. To je nešto što ne mogu predviđati i ne mogu trošiti energiju, razmišljati o tome koliko će me to pratiti, kaže Đoković.

"Monaco je moje boravište preko 10 godina, moj djeca su rođena ovdje, tako da ima posebno mjesto u mom srcu. I ovo mjesto i ovaj klub. Na ovim terenima sam puno vremena proveo, znam ljude koji rade u klubu, tako da je nekako lijep osjećaj spavati u svom krevetu i sudjelovati na profesionalnom turniru. Nema puno prilika da se takav osjećaj replicira i doživi negdje drugdje. Trudim se uživati što duže na terenu i van njega", rekao je Novak.

