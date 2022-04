Stručnjaci složni: Ovaj Španjolac će biti na nivou Federera, Đokovića i Nadala

Mladi Španjolac Carlos Alcaraz osvojio je ATP Masters 1000 turnir u Miamiju nakon što je u finalu nadjačao šestog nositelja Norvežanina Caspera Ruuda sa 7:5, 6:4 u meču koji je trajao sat i 52 minute. Ruud je u prvom setu poveo s 4:1, no potom je 18-godišnji Španjolac u svom silovitom razdoblju osvojio devet od 10 gemova i već je bilo 7:5, 3:0. Do kraja susreta Norvežanin je uspio vratiti jedan izgubljeni servis, ali ne i drugi.

Trenira ga Ferrero

Alcaraz je došao do uspjeha karijere, nakon Umaga lani (Croatia Open ostat će zapisan kao njegov prvi osvojeni ATP turnir) i Rio de Janeira ove godine, u Miamiju je osvojio svoj prvi Masters 1000 turnir (Ruud je ostao na sedam osvojenih turnira i s osmog penje se na sedmo mjesto ATP liste).

– Nemam riječi kojima bih opisao ono što sada osjećam. To što sam ovdje u Miamiju osvojio svoj prvi Masters 1000 turnir, nešto je posebno, nešto što ću zauvijek pamtiti. Jako sam sretan zbog ovog uspjeha, zbog sebe, ali i svog tima i obitelji – kazao je Alcaraz.

A Alcarazov tim, o kojemu govori, iznenada se uoči finala kompletirao. Došao je, naime, i njegov prvi trener Juan Carlos Ferrero (bivši broj jedan i osvajač Roland Garrosa), kojega je smrt oca Eduarda spriječila da u Miamiju bude od početka.

S 18 godina i 333 dana Alcaraz je najmlađi pobjednik turnira u Miamiju u njegovoj 37-godišnjoj povijesti. Zamijenio je na tom mjestu Novaka Đokovića koji je 2007. godine imao 19 godina. Uzgred rečeno, mali je Carlos tada imao samo tri godine i u svom domu u El Palmaru pokraj Murcije nije ni znao što je tenis (počeo ga je trenirati godinu dana kasnije).

Alcaraz je također treći najmlađi osvajač Masters 1000 u protekla 283 takva turnira, od 1990. godine. Samo su Michael Chang (Toronto 1990.) i Rafael Nadal (Monte Carlo 2005.) bili mlađi. Prisjetimo se, uzgred, da je on i u Umagu lani rušio rekorde, tada je postao najmlađi pobjednik jednog ATP turnira nakon Keija Nishikorija u Delray Beachu 2008. godine.

Teniski stručnjaci uglavnom se slažu da ovakva razina igre i snaga udaraca u tinejdžerskim danima nije viđena još od Rafaela Nadala i Novaka Đokovića. I mnogi u Alcarazu vide četvrtog člana velike četvorke, dakle igrača koji bi po uspjesima brzo preskočio Medvjedeva i njegovu generaciju i pridružio se Federeru, Nadalu i Đokoviću. Potencijal zbilja nije upitan.

Već je 11. na listi

Osim što je u Miamiju zaradio 1,231.245 američkih dolara, što mu je dakako i najizdašniji ulov karijere, Alcaraz je s 1000 osvojenih bodova izbio na 11. mjesto ATP liste. To mu je, naravno, plasman karijere, i to u konkurenciji koja je toliko jaka da su se u prvih 100 našla samo dvojica 18-godišnjaka. Osim Alcaraza to je još samo Danac Holger Rune na 89. mjestu. U toj kategoriji tinejdžera i mi "konja" za utrku imamo, naš Dino Prižmić sa samo 16 godina 1020. je na ATP listi, šesti je među mlađima od 18 godina i 19. među tinejdžerima (u poretku u kojem je Alcaraz prvi).

Alcaraz je veliki navijač Reala, najdraži mu je film "Rocky", a najveći su mu sponzori Nike, Babolat i Rolex, koji ga je tako pridružio dvojici stalnih "ambasadora" Rogeru Federeru i Alexanderu Zverevu.

>> Hrvatska skupina na SP-u: