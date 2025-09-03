VIDEO Đoković ponovo imao okršaje s publikom. Pogledajte što im je pokazao, ostali su zatečeni

Novak Đoković je izborio plasman u svoje 53. polufinale na Grand Slam turnirima nakon što je u četvrtfinalu US Opena svladao domaćeg favorita i četvrtog nositelja Taylora Fritza. U susretu obilježenom napetim trenucima s publikom, kojoj je slao poljupce i na kraju sve začinio plesom, Đoković je izborio mjesto među najboljom četvorkom rezultatom 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

S 38 godina i 94 dana, srpski tenisač postao je najstariji igrač u Open eri koji je u jednoj sezoni stigao do polufinala na sva četiri Grand Slam turnira. Ove godine zaustavljan je u polufinalima Australian Opena, Roland Garrosa i Wimbledona, a sada ga u New Yorku čeka okršaj s drugim nositeljem, Carlosom Alcarazom.

Publika ga je tijekom dvoboja često ometala, zbog čega se početkom trećeg seta požalio sucu i tražio da se smanji buka prilikom njegovih servisa. Situacija je dodatno eskalirala kad je kraj drugog seta proslavio slanjem poljubaca prema glasnim navijačima. No ples nakon pobjede bio je upućen njegovoj kćeri Tari, koja upravo danas slavi osmi rođendan.

U polufinalu slijedi mu novi susret s Carlosom Alcarazom, drugim tenisačem svijeta i drugopostavljenim na US Openu. Bit će to njihov deveti međusobni dvoboj, a Đoković trenutačno vodi 5:3, uz dvije pobjede u posljednja dva susreta protiv 16 godina mlađeg Španjolca.